Економія чи шкода: чи варто вимикати Wi-Fi на ніч, або коли ви ним не користуєтеся

Багато користувачів мають звичку вимикати електроприлади з розетки перед сном або виходом з квартири. Це часто стосується і маршрутизаторів. Власники техніки намагаються таким чином заощадити гроші або захистити себе від "шкідливого" випромінювання, однак така звичка має певні недоліки.

На практиці постійне знеструмлення мережевого обладнання може принести більше клопоту, ніж реальної користі для гаманця чи безпеки даних, розповідає 24 Канал.

Чому не варто вимикати роутер і які аргументи зазвичай помилкові?

Питання про те, чи потрібно висмикувати шнур живлення маршрутизатора, коли інтернет нібито не потрібен, викликає чимало суперечок.

На платформі Reddit користувачі дуже часто обговорюють схожі теми, діляться власним досвідом та визначають переваги й недоліки того чи іншого рішення.

Зазвичай прихильники "цифрової тиші" керуються трьома основними мотивами: рахунками за світло, кібербезпека та страх перед випромінюванням. Розглянемо реальний стан справ.

, фінансова вигода є мізерною. Маршрутизатори спроєктовані так, щоб споживати критично мало енергії. Навіть якщо пристрій працюватиме цілодобово протягом усього року, загальні витрати на електрику для нього складуть орієнтовно 200 гривень. Це занадто мала сума, щоб заради неї створювати собі щоденні незручності. По-друге, вимкнення не рятує від хакерів. Логіка проста: якщо пристрій офлайн, його неможливо зламати. Однак це працює лише в короткий проміжок вашого сну чи відсутності. Кіберзлочинці можуть атакувати вдень, поки ви користуєтесь мережею. Набагато ефективнішим методом захисту є зміна заводського пароля адміністратора та увімкнення сучасних протоколів шифрування, а не фізичне відключення живлення. Некоректні налаштування мережі несуть набагато більше ризиків витоку даних, ніж робота роутера вночі.

До речі, про те, як посилити та захистити домашній Wi-Fi ми писали в окремому матеріалі.

По-третє, міфи про шкідливе випромінювання суттєво перебільшені. Сигнали Wi-Fi використовують дуже низьку частоту, яка не є шкідливою для людини. У повсякденному житті нас оточує безліч джерел випромінювання, і на сьогодні немає жодних наукових доказів того, що радіохвилі від домашнього інтернету мають негативний вплив на здоров'я.

Натомість існує низка вагомих причин залишити роутер увімкненим.

Автоматичні оновлення. Виробники ґаджетів та програмного забезпечення часто планують завантаження важких оновлень на нічний час, щоб не заважати користувачам. Якщо вимкнути Wi-Fi, ваш телефон або планшет почне оновлюватися вдень, уповільнюючи роботу саме тоді, коли пристрій вам потрібен.

Знос обладнання. Роутери створені для безперервної роботи 24/7. Щоденне відключення та повторний запуск створюють зайве навантаження на внутрішні компоненти (конденсатори та блоки живлення). Постійні цикли увімкнення/вимкнення можуть призвести до передчасної поломки пристрою, скорочуючи термін його служби.

Робота "Розумного дому". Сучасні пристрої, такі як смарт-лампочки, розетки, камери відеоспостереження чи голосові асистенти, залежать від стабільного з'єднання. Якщо ви вимкнете інтернет, ваша камера безпеки перестане записувати події, а розумна колонка не зможе увімкнути світло, якщо ви прокинетесь вночі. Інтернет речей (IoT) вимагає постійного доступу до мережі.

Втрата часу. Завантаження роутера та відновлення з'єднання займає час. Це створює непотрібні перешкоди для вашої продуктивності, змушуючи чекати на доступ до мережі щоранку.

Отже, замість того, щоб щовечора тягнутися до розетки, краще приділити увагу правильному налаштуванню безпеки мережі та дозволити техніці працювати так, як це передбачив виробник.