На практике постоянное обесточивание сетевого оборудования может принести больше хлопот, чем реальной пользы для кошелька или безопасности данных, рассказывает 24 Канал.

Почему не стоит выключать роутер и какие аргументы обычно ошибочны?

Вопрос о том, нужно ли выдергивать шнур питания маршрутизатора, когда интернет якобы не нужен, вызывает немало споров.

На платформе Reddit пользователи очень часто обсуждают похожие темы, делятся собственным опытом и определяют преимущества и недостатки того или иного решения.

Обычно сторонники "цифровой тишины" руководствуются тремя основными мотивами: счетами за свет, кибербезопасность и страх перед излучением. Рассмотрим реальное положение дел.

Во-первых , финансовая выгода является мизерной. Маршрутизаторы спроектированы так, чтобы потреблять критически мало энергии. Даже если устройство будет работать круглосуточно в течение всего года, общие расходы на электричество для него составят ориентировочно 200 гривен. Это слишком малая сумма, чтобы ради нее создавать себе ежедневные неудобства.

В-третьих, мифы о вредном излучении существенно преувеличены. Сигналы Wi-Fi используют очень низкую частоту, которая не является вредной для человека. В повседневной жизни нас окружает множество источников излучения, и на сегодня нет никаких научных доказательств того, что радиоволны от домашнего интернета имеют негативное влияние на здоровье.

Зато существует ряд веских причин оставить роутер включенным.

Автоматические обновления. Производители гаджетов и программного обеспечения часто планируют загрузки тяжелых обновлений на ночное время, чтобы не мешать пользователям. Если выключить Wi-Fi, ваш телефон или планшет начнет обновляться днем, замедляя работу именно тогда, когда устройство вам нужно.

Износ оборудования. Роутеры созданы для непрерывной работы 24/7. Ежедневное отключение и повторный запуск создают лишнюю нагрузку на внутренние компоненты (конденсаторы и блоки питания). Постоянные циклы включения/выключения могут привести к преждевременной поломке устройства, сокращая срок его службы.

Работа "Умного дома". Современные устройства, такие как смарт-лампочки, розетки, камеры видеонаблюдения или голосовые ассистенты, зависят от стабильного соединения. Если вы выключите интернет, ваша камера безопасности перестанет записывать события, а умная колонка не сможет включить свет, если вы проснетесь ночью. Интернет вещей (IoT) требует постоянного доступа к сети.

Потеря времени. Загрузка роутера и восстановление соединения занимает время. Это создает ненужные препятствия для вашей производительности, заставляя ждать доступа к сети каждое утро.

Итак, вместо того, чтобы каждый вечер тянуться к розетке, лучше уделить внимание правильной настройке безопасности сети и позволить технике работать так, как это предусмотрел производитель.