Найдены обломки подводной лодки времен Второй мировой войны, затонувшей с экипажем на борту

В Южно-Китайском море нашли останки подводной лодки USS Harder, известной неофициальным названием "Hit 'Em Harder", что переводится как "Бей их сильнее". Американская субмарина является местом захоронения 79 членов экипажа, погибших, когда их судно потопили в бою в 1944 году.

Lost 52 Project

Охотники за затонувшими кораблями обнаружили останки знаменитой американской подводной лодки, которая затонула во время боя с японским военным кораблем у Филиппин в 1944 году. По данным нью-йоркской организации Lost 52 Project, которая сделала это открытие, обломки USS Harder сейчас лежат на дне Южно-Китайского моря вблизи северного филиппинского острова Лусон на глубине около 1140 метров.

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В военно-морских отчетах о последней миссии подводной лодки сказано, что "Хардер" – подводная лодка класса Gato, названная в честь вида рыбы – затонула 24 августа 1944 года после того, как была сильно повреждена глубинными бомбами в битве с японским эсминцем.

Она была одной из самых известных американских подводных лодок Второй мировой войны. В документах ВМС США сообщается, что она потопила пять японских эсминцев и несколько других вражеских кораблей во время шести успешных патрулирований на Тихоокеанском театре военных действий.

Это одна из самых известных подводных лодок Второй мировой войны и историческое военно-морское открытие,

– написал Тим Тейлор, основатель проекта Lost 52.

Тейлор является генеральным директором компании Tiburon Subsea, которая использует автономные подводные аппараты (AUV) и другие технологии для сбора данных на подводных объектах. Он также возглавляет проект "Потерянные 52", целью которого является поиск обломков 52 американских подводных лодок, погибших в море во время Второй мировой войны, и четырех подводных лодок, потерянных во время Холодной войны.

По словам Тейлора, группа уже нашла обломки восьми кораблей, а затонувший "Хардер" стал их девятым открытием.

"У нас есть протокол, согласно которому, когда мы находим подводную лодку, мы чтим память ее экипажа. Мы чтим минутой молчания, звоним в колокол по каждому члену экипажа и проводим молебен под руководством диакона, который является частью нашей экспедиционной команды", – говорит Тейлор.

Как нашли лодку

Команда определила местонахождение затонувшего корабля, изучая отчеты о его последней битве, а затем искала подходящие участки с помощью судового сонара, который может обнаруживать объекты на морском дне, и беспилотных аппаратов, которые могут погружаться гораздо глубже, чем люди. Но даже после того, как они принимают меры, чтобы сделать схемы поиска максимально эффективными, "это долгий и трудный процесс, похожий на поиск иглы в стоге сена".



Фотограмметрическая модель места крушения USS Harder от The Lost 52. Проект отсканировал всю лодку и соединил изображения в многомерную модель, которая используется для изучения и исследования места катастрофы / Фото Тима Тейлора и проекта Lost 52

Большая глубина затонувшей подводной лодки означала, что поиск с помощью подводных дронов был крайне важным, хотя период относительно хорошей погоды в последние недели облегчил поиски.

Обломки "Хардера" находятся слишком глубоко, чтобы до них могли добраться водолазы. "Это место последнего упокоения моряков, которые отдали свою жизнь, защищая страну, и все стороны должны уважать его как военную могилу", – говорится в заявлении ВМС.



Осьминог на командной башне затонувшей американской подводной лодки USS Harder / Фото Lost 52 Project



Кадр с подводного дрона / Фото Lost 52 Project

Тейлор добавил, что изображения с подводного аппарата показывают, что судно находится в хорошем состоянии. Подводная лодка относительно невредима, за исключением тех повреждений, что были нанесены глубинными бомбами. После 80 лет под водой она, похоже, является процветающим домом для морских обитателей, в том числе осьминога, которого Тейлор увидел на снимках, а также креветок.