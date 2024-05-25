Детали открытия

Как выяснили ученые, символы связаны с царем Саргоном II, который правил в 721-704 годах до нашей эры. В короткой форме они состоят из льва, фигового дерева и плуга. В более длинной форме — это пять символов, расположенных последовательно: птица и бык после льва, затем дерево и плуг.

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Эти изображения появляются в нескольких местах в храмах Дур-Шаррукина, который недолго был столицей Ассирии. Погребенные руины древнего города были раскопаны в течение 19-20 веков. Но значение изображений до сих пор были непонятными — представляют ли они богов, сверхъестественные силы, власть царя, или являются попыткой подражания египетским иероглифам.

Этот регион мира, который включает современный Ирак и части Ирана, Турции и Сирии, часто называют "колыбелью цивилизации. Именно здесь родились города и империи, и его история является огромной частью истории человечества,

– говорит историк Мартин Уортингтон из Тринити-колледжа Дублина в Ирландии, который специализируется на истории Ассирийской цивилизации.

Уортингтон собрал доказательства и пришел к выводу, что на этих фотографиях звучит имя Саргон — идея, впервые предложенная (но не исследованная) в 1948 году. Он расширяет это предположение, показывая, что символы могли также ссылаться на звездные созвездия — целью было отдать дань уважения царю, выписывая его имя на звездах и ассоциируя его с богами.



Эти фигуры были изображены у входа в храм / Фото New York Public Library

Важно, что это толкование касается как длинных, так и коротких форм этого графического кода. Хотя предыдущие теории предполагали, что рисунки могли ссылаться на царя и ночное небо — не в последнюю очередь из-за синего и желтого цвета, в которых они иногда изображались - это первое исследование, которое систематически объединяет эти идеи вместе.

Уортингтон подробно объясняет использованный язык: ассирийское слово "дерево" звучит подобно "челюсти", что является названием созвездия, с которым были знакомы люди того времени. Кроме того, эти созвездия были связаны с древними богами, что еще больше подчеркивает уважение к Саргону.

Эффект от пяти символов заключался в том, чтобы поместить имя Саргона на небесах, на веки вечные - разумный способ сделать имя царя бессмертным. И, конечно, идея напыщенных людей, которые пишут свое имя на зданиях, не является уникальной для древней Ассирии,

– говорит Уортингтон.

Символы львов, шагающих, также могли бы означать имя Саргона на древнеассирийском языке – а также иметь тесную связь с царскими фигурами, что еще раз подтверждает связь с более древними версиями этого визуального кода.



Реконструкция фигуры царя Саргона II / Фото New York Public Library

Хотя месопотамские цивилизации уже отошли в далекое прошлое, они сыграли чрезвычайно важную роль во многих аспектах человеческой истории, а это означает, что лучшее понимание того, как они жили, мыслили и правили, является очень ценным.