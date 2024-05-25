Деталі відкриття

Як з'ясували вчені, символи пов'язані з царем Саргоном II, який правив у 721-704 роках до нашої ери. У короткій формі вони складаються з лева, фігового дерева та плуга. У довшій формі — це п'ять символів, розташованих послідовно: птах і бик після лева, потім дерево і плуг.

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Ці зображення з'являються в кількох місцях у храмах Дур-Шаррукіна, який недовго був столицею Ассирії. Поховані руїни стародавнього міста були розкопані протягом 19-20 століть. Але значення зображень досі були незрозумілими — чи вони представляють богів, надприродні сили, владу царя, чи є спробою наслідування єгипетських ієрогліфів.

Цей регіон світу, який включає сучасний Ірак і частини Ірану, Туреччини та Сирії, часто називають "колискою цивілізації. Саме тут народилися міста та імперії, і його історія є величезною частиною історії людства,

– каже історик Мартін Вортінгтон з Трініті-коледжу Дубліна в Ірландії, який спеціалізується на історії Ассирійської цивілізації.

Вортінгтон зібрав докази і дійшов висновку, що на цих фотографіях звучить ім'я Саргон — ідея, вперше запропонована (але не досліджена) у 1948 році. Він розширює це припущення, показуючи, що символи могли також посилатися на зоряні сузір'я — метою було віддати шану цареві, виписуючи його ім'я на зірках і асоціюючи його з богами.



Ці фігури були зображені біля входу до храму / Фото New York Public Library

Важливо, що це тлумачення стосується як довгих, так і коротких форм цього графічного коду. Хоча попередні теорії припускали, що малюнки могли посилатися на царя та нічне небо — не в останню чергу через синій та жовтий кольори, в яких вони іноді зображувалися — це перше дослідження, яке систематично об'єднує ці ідеї разом.

Вортінгтон детально пояснює використану мову: ассирійське слово "дерево" звучить подібно до "щелепи", що є назвою сузір'я, з яким були знайомі люди того часу. Крім того, ці сузір'я були пов'язані з давніми богами, що ще більше підкреслює повагу до Саргона.

Ефект від п'яти символів полягав у тому, щоб помістити ім'я Саргона на небесах, на віки вічні — розумний спосіб зробити ім'я царя безсмертним. І, звичайно, ідея пихатих людей, які пишуть своє ім'я на будівлях, не є унікальною для стародавньої Ассирії,

– каже Вортінгтон.

Символи левів, що крокують, також могли б означати ім'я Саргона давньоассирійською мовою — а також мати тісний зв'язок з царськими постатями, що ще раз підтверджує зв'язок з більш давніми версіями цього візуального коду.



Реконструкція фігури царя Саргона ІІ / Фото New York Public Library

Хоча месопотамські цивілізації вже відійшли в далеке минуле, вони відіграли надзвичайно важливу роль у багатьох аспектах людської історії, а це означає, що краще розуміння того, як вони жили, мислили і правили, є дуже цінним.