О чем узнали археологи

Ученые нашли давно высохший и погребенный в песке рукав реки Нил, который когда-то протекал рядом с более чем 30 пирамидами. Это потенциально может раскрыть тайну того, как древние египтяне транспортировали массивные каменные блоки для строительства.

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64-километровый рукав реки, который протекал мимо комплекса пирамид Гизы, тысячелетиями был скрыт под пустыней и сельскохозяйственными угодьями. Существование древней реки объясняет, почему 31 пирамида была построена заметной цепочкой вдоль ныне негостеприимной пустынной полосы в долине Нила между 4700 и 3700 годами назад.

Полоса вблизи древнеегипетской столицы Мемфиса включает Великую пирамиду Гизы, а также пирамиды Хафре, Хеопса и Микериноса.



Водный поток древней ветви Ахрамат граничит с большим количеством пирамид, датируемых от Древнего царства до Второго промежуточного периода, охватывающего время между Третьей и Тринадцатой династиями / Фото Eman Ghoneim

Археологи давно считали, что древние египтяне, видимо, использовали соседнюю водную артерию для перемещения тяжелых материалов, которые использовались для строительства пирамид. Но никто не был уверен в расположении, форме, размере или близости этого водного пути к месту расположения пирамид.

Ведущий автор исследования Эман Гонейм из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне, США, говорит, что она и ее коллеги использовали радиолокационные спутниковые снимки для картографирования русла реки, которое они назвали Ахрамат, что на арабском языке означает "пирамиды". Радар дал им "уникальную возможность проникать сквозь песчаную поверхность и создавать изображения скрытых объектов, включая захороненные реки и древние сооружения.

Исследования в полевых условиях и керны осадочных пород с места находки подтвердили наличие реки в древности. Ученые предполагают, что в какой-то момент она начала мелеть и засыпаться песком, а началось это, вероятно, во время большой засухи около 4200 лет назад.

Судя по данным, пирамиды Гизы стояли на плато примерно в километре от берегов реки. По словам Гонейм, многие пирамиды имели "церемониальную дорожку", которая шла вдоль реки и заканчивалась возле долинных храмов, служивших гаванями. Это указывает на то, что река играла "ключевую роль в транспортировке огромных строительных материалов и рабочих, необходимых для строительства пирамид".

Тайна пирамид

Как именно древним египтянам удалось построить такие огромные и долговечные сооружения, остается одной из самых больших загадок истории. Эти тяжелые материалы, большинство из которых поступали с юга, было бы гораздо легче сплавлять по реке, чем транспортировать по суше.

Река также может указывать на то, почему пирамиды были построены в разных местах. Течение воды и ее объем менялись со временем, поэтому цари четвертой династии должны были делать другой выбор, чем цари 12-й династии.