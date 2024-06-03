Знайдено уламки підводного човна часів Другої світової війни, що затонув з екіпажем на борту

У Південно-Китайському морі знайшли рештки підводного човна USS Harder, відомого неофіційною назвою "Hit 'Em Harder", що перекладається як "Бий їх сильніше". Американська субмарина є місцем поховання 79 членів екіпажу, які загинули, коли їхнє судно потопили в бою у 1944 році.

Lost 52 Project

Мисливці за затонулими кораблями виявили рештки знаменитого американського підводного човна, який затонув під час бою з японським військовим кораблем біля Філіппін у 1944 році. За даними нью-йоркської організації Lost 52 Project, яка зробила це відкриття, уламки USS Harder зараз лежать на дні Південно-Китайського моря поблизу північного філіппінського острова Лусон на глибині близько 1140 метрів.

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У військово-морських звітах про останню місію підводного човна сказано, що "Хардер" – підводний човен класу Gato, названий на честь виду риби – затонув 24 серпня 1944 року після того, як був сильно пошкоджений глибинними бомбами в битві з японським есмінцем.

Він був одним із найвідоміших американських підводних човнів Другої світової війни. У документах ВМС США повідомляється, що він потопив п'ять японських есмінців і кілька інших ворожих кораблів під час шести успішних патрулювань на Тихоокеанському театрі воєнних дій.

Це один з найвідоміших підводних човнів Другої світової війни та історичне військово-морське відкриття,

– написав Тім Тейлор, засновник проєкту Lost 52.

Тейлор є генеральним директором компанії Tiburon Subsea, яка використовує автономні підводні апарати (AUV) та інші технології для збору даних на підводних об'єктах. Він також очолює проєкт "Загублені 52", метою якого є пошук уламків 52 американських підводних човнів, що загинули в морі під час Другої світової війни, і чотирьох підводних човнів, втрачених під час Холодної війни.

За словами Тейлора, група вже знайшла уламки восьми кораблів, а затонулий "Хардер" став їхнім дев'ятим відкриттям.

"У нас є протокол, згідно з яким, коли ми знаходимо підводний човен, ми вшановуємо пам'ять його екіпажу. Ми вшановуємо хвилиною мовчання, дзвонимо в дзвін по кожному члену екіпажу та проводимо молебень під керівництвом диякона, який є частиною нашої експедиційної команди", – каже Тейлор.

Як знайшли човен

Команда визначила місцезнаходження затонулого корабля, вивчаючи звіти про його останню битву, а потім шукала відповідні ділянки за допомогою суднового сонара, який може виявляти об'єкти на морському дні, й безпілотних апаратів, які можуть занурюватися набагато глибше, ніж люди. Але навіть після того, як вони вживають заходів, щоб зробити схеми пошуку максимально ефективними, "це довгий і важкий процес, схожий на пошук голки в стозі сіна".



Фотограмметрична модель місця аварії USS Harder від The Lost 52. Проєкт відсканував весь човен і з'єднав зображення в багатовимірну модель, яка використовується для вивчення і дослідження місця катастрофи / Фото Тіма Тейлора і проєкту Lost 52

Велика глибина затонулого підводного човна означала, що пошук за допомогою підводних дронів був вкрай важливим, хоча період відносно гарної погоди в останні тижні полегшив пошуки.

Уламки "Хардера" знаходяться занадто глибоко, щоб до них могли дістатися водолази. "Це місце останнього спочинку моряків, які віддали своє життя, захищаючи країну, і всі сторони повинні поважати його як військову могилу", – йдеться в заяві ВМС.



Восьминіг на командній вежі затонулого американського підводного човна USS Harder / Фото Lost 52 Project



Кадр з підводного дрона / Фото Lost 52 Project

Тейлор додав, що зображення з підводного апарата показують, що судно перебуває в доброму стані. Підводний човен відносно неушкоджений, за винятком тих пошкоджень, що були завдані глибинними бомбами. Після 80 років під водою він, схоже, є процвітаючим домом для морських мешканців, в тому числі восьминога, якого Тейлор побачив на знімках, а також креветок.