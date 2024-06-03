Lost 52 Project

Охотники за затонувшими кораблями обнаружили останки знаменитой американской подводной лодки, которая затонула во время боя с японским военным кораблем у Филиппин в 1944 году. По данным нью-йоркской организации Lost 52 Project, которая сделала это открытие, обломки USS Harder сейчас лежат на дне Южно-Китайского моря вблизи северного филиппинского острова Лусон на глубине около 1140 метров.

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В военно-морских отчетах о последней миссии подводной лодки сказано, что "Хардер" – подводная лодка класса Gato, названная в честь вида рыбы – затонула 24 августа 1944 года после того, как была сильно повреждена глубинными бомбами в битве с японским эсминцем.

Она была одной из самых известных американских подводных лодок Второй мировой войны. В документах ВМС США сообщается, что она потопила пять японских эсминцев и несколько других вражеских кораблей во время шести успешных патрулирований на Тихоокеанском театре военных действий.

Это одна из самых известных подводных лодок Второй мировой войны и историческое военно-морское открытие,

– написал Тим Тейлор, основатель проекта Lost 52.

Тейлор является генеральным директором компании Tiburon Subsea, которая использует автономные подводные аппараты (AUV) и другие технологии для сбора данных на подводных объектах. Он также возглавляет проект "Потерянные 52", целью которого является поиск обломков 52 американских подводных лодок, погибших в море во время Второй мировой войны, и четырех подводных лодок, потерянных во время Холодной войны.

По словам Тейлора, группа уже нашла обломки восьми кораблей, а затонувший "Хардер" стал их девятым открытием.

"У нас есть протокол, согласно которому, когда мы находим подводную лодку, мы чтим память ее экипажа. Мы чтим минутой молчания, звоним в колокол по каждому члену экипажа и проводим молебен под руководством диакона, который является частью нашей экспедиционной команды", – говорит Тейлор.

Как нашли лодку

Команда определила местонахождение затонувшего корабля, изучая отчеты о его последней битве, а затем искала подходящие участки с помощью судового сонара, который может обнаруживать объекты на морском дне, и беспилотных аппаратов, которые могут погружаться гораздо глубже, чем люди. Но даже после того, как они принимают меры, чтобы сделать схемы поиска максимально эффективными, "это долгий и трудный процесс, похожий на поиск иглы в стоге сена".



Фотограмметрическая модель места крушения USS Harder от The Lost 52. Проект отсканировал всю лодку и соединил изображения в многомерную модель, которая используется для изучения и исследования места катастрофы / Фото Тима Тейлора и проекта Lost 52

Большая глубина затонувшей подводной лодки означала, что поиск с помощью подводных дронов был крайне важным, хотя период относительно хорошей погоды в последние недели облегчил поиски.

Обломки "Хардера" находятся слишком глубоко, чтобы до них могли добраться водолазы. "Это место последнего упокоения моряков, которые отдали свою жизнь, защищая страну, и все стороны должны уважать его как военную могилу", – говорится в заявлении ВМС.



Осьминог на командной башне затонувшей американской подводной лодки USS Harder / Фото Lost 52 Project



Кадр с подводного дрона / Фото Lost 52 Project

Тейлор добавил, что изображения с подводного аппарата показывают, что судно находится в хорошем состоянии. Подводная лодка относительно невредима, за исключением тех повреждений, что были нанесены глубинными бомбами. После 80 лет под водой она, похоже, является процветающим домом для морских обитателей, в том числе осьминога, которого Тейлор увидел на снимках, а также креветок.