NASA упростит конструкцию скафандров, чтобы завершить их разработку к запланированной высадке на Луну

Космическое агентство США решило упростить конструкцию скафандров для первых миссий на поверхность Луны. Агентство стремится ускорить реализацию программы "Артемида" и осуществить высадку людей на Южном полюсе Луны уже в 2028 году.

Упрощенная версия для быстрого старта

Как сообщает издание Ars Technica, во время внутреннего совещания руководитель программы Artemis Джереми Парсонс объявил о новом решении агентства. NASA будет сотрудничать с компанией Axiom Space над созданием облегченной версии запланированного лунного скафандра под названием Sortie Suit.

Источники отмечают, что вариант Sortie Suit будет использоваться для первых миссий с высадкой на поверхность Луны. Этот скафандр предназначен для посадочных аппаратов, разрабатываемых компаниями SpaceX и Blue Origin. Главные цели этой инициативы – уменьшить массу костюма, снизить его сложность и упростить интерфейсы взаимодействия между скафандрами и лунными модулями.

Пересмотр графиков и борьба за лидерство в космосе

После прихода в NASA в декабре 2025 года администратор Джаред Айзекман вместе с командой начал масштабную проверку программы Artemis, которая существенно отставала от графика. На тот момент существовал риск, что НАСА не сможет вернуться на Луну раньше 2030 года, а это позволило бы Китаю опередить США и первым высадить своих астронавтов на лунную поверхность.

Чтобы вернуть программу "Артемида" в нужное русло, Айзекман при поддержке Конгресса США внедрил несколько ключевых изменений. В частности, специалисты оптимизировали производство ракеты Space Launch System, отменили проект орбитальной станции Lunar Gateway для снижения нагрузки на посадочные модули, а также активно сотрудничают с компаниями SpaceX и Blue Origin.

Единственный поставщик скафандров

Примерно четыре года назад NASA подписало контракты на разработку скафандров с двумя компаниями – Axiom Space и Collins Aerospace. В 2024 году компания Collins Aerospace вышла из проекта из-за отставания от графика и финансовых трудностей. В результате Axiom Space осталась единственным поставщиком скафандров для выхода астронавтов на поверхность Луны.

Несмотря на то, что Axiom Space продолжает работу по контракту, частные источники выражали обеспокоенность темпами прогресса компании. Действительно успешная миссия на Луну требует не только ракеты или посадочного аппарата, но и современных скафандров, которые позволят астронавтам передвигаться снаружи, делать фотографии и проводить научные исследования.