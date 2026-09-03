Спрощена версія для швидкого старту

Як повідомляє видання Ars Technica, під час внутрішньої наради керівник програми Artemis Джеремі Парсонс оголосив про нове рішення агентства. NASA співпрацюватиме з компанією Axiom Space над створенням полегшеної версії запланованого місячного скафандра під назвою Sortie Suit.

Джерела зазначають, що варіант Sortie Suit використовуватимуть для перших місій із висадкою на поверхню Місяця. Цей скафандр призначений для посадкових апаратів, які розробляють компанії SpaceX та Blue Origin. Головні цілі цієї ініціативи – зменшити масу костюма, знизити його складність та спростити інтерфейси взаємодії між скафандрами й місячними модулями.

Перегляд графіків та боротьба за першість у космосі

Після приходу до NASA у грудні 2025 року адміністратор Джаред Айзекман разом із командою розпочав масштабну перевірку програми Artemis, яка суттєво відставала від графіка. На той момент існував ризик, що NASA не зможе повернутися на Місяць раніше ніж у 2030 році, а це дало б змогу Китаю випередити США й першим висадити своїх астронавтів на місячну поверхню.

Щоб повернути програму Artemis у правильне русло, Айзекман за підтримки Конгресу США впровадив декілька ключових змін. Зокрема, фахівці оптимізували виробництво ракети Space Launch System, скасували проєкт орбітальної станції Lunar Gateway для зменшення навантаження на посадкові модулі, а також активно співпрацюють із компаніями SpaceX та Blue Origin.

Єдиний постачальник скафандрів

Приблизно чотири роки тому NASA підписало контракти на розробку скафандрів із двома компаніями – Axiom Space та Collins Aerospace. У 2024 році компанія Collins Aerospace вийшла з проєкту через відставання від графіка та фінансові труднощі. У результаті Axiom Space залишилася єдиним постачальником костюмів для виходу астронавтів на поверхню Місяця.

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Попри те, що Axiom Space продовжує роботу за контрактом, приватні джерела висловлювали занепокоєння щодо темпів прогресу компанії. Дійсно вдала місія на Місяць потребує не лише ракети чи посадкового апарата, а й сучасних скафандрів, які дозволять астронавтам пересуватися зовні, робити фотографії та проводити наукові дослідження.