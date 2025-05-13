NASA превратила "крики" умирающей звезды в музыкальную композицию

Американское космическое агентство NASA выпустило три музыкальные композиции, созданные на основе данных, собранных несколькими космическими телескопами. Новые сонификации созданы из информации, полученной от рентгеновской обсерватории Чандра, космического телескопа Джеймса Уэбба и обсерватории Imaging X-Ray Polarimetry Explorer.

Процесс создания сонификации заключается в назначении музыкальных нот различным данным, что позволяет превращать результаты космических наблюдений в звуки, рассказывает 24 Канал. Итог этой работы буквально позволяет "услышать" космос.

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Три новые аудиокомпозиции были созданы на основе данных, полученных во время наблюдения за тремя космическими объектами, каждый из которых представляет различные этапы развития черных дыр.

Рождение новой черной дыры: WR 124

Первая композиция отмечает возможное рождение новой черной дыры. Массивная звезда WR 124 быстро теряет свои внешние слои, в результате чего вокруг нее образуется яркая туманность из газа и пыли. Объект WR 124 относится к классу звезд Вольфа-Райе и расположен на расстоянии 28 тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрелы.

Это яркая массивная звезда, жизненный цикл которой подходит к концу, и, вероятно, завершится взрывом сверхновой, после чего на ее месте должна образоваться черная дыра.

Бинарная система SS 433: музыка из всплесков рентгеновского излучения

Вторая фонограмма создана на основе наблюдений за объектом SS 433. Это двойная система, в которой одна из звезд, подобная Солнцу, вращается вокруг более тяжелого компаньона – нейтронной звезды или черной дыры.

Во время сонификации колебания рентгеновского излучения были переведены в различные тона и звуки различных музыкальных инструментов. Звуки, напоминающие журчание воды, отражают яркие звезды на фоне, тогда как щипковые ноты указывают на расположение системы среди массивного облака межзвездной пыли и газа.

Центавр А: мелодия галактики со сверхмассивной черной дырой

Третья композиция создана на основе наблюдений за линзовидной галактикой Центавр А, которая расположена в созвездии Центавра на расстоянии 12 миллионов световых лет от Земли и имеет сверхмассивную черную дыру в своем центре.

В этой фонограмме рентгеновское излучение преобразовано в звуки, похожие на шум ветра, а данные видимого излучения выражены струнными инструментами, воспроизводящие структуру звезд и самой галактики в финальной части композиции.

Эти уникальные музыкальные дорожки позволяют "услышать" космос по-новому, превращая отдаленные процессы, происходящие во Вселенной, в звуки, понятные для человеческого восприятия.