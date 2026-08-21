NASA по частям собирает будущую лунную базу и аппараты для ее доставки

Американское космическое агентство приступило к масштабной подготовке к созданию постоянной базы на Южном полюсе Луны. Первая фаза проекта предусматривает более 20 роботизированных миссий и привлечение ведущих частных компаний для строительства инфраструктуры.

Первая фаза лунной программы NASA продлится как минимум до 2029 года. Вместо одного большого запуска агентство делает ставку на серию отдельных миссий, которые будут проверять оборудование и постепенно создавать инфраструктуру для будущих высадок, сообщает SciTechDaily.

Какие модули NASA уже проходят испытания

В этой схеме важную роль играет программа CLPS (Commercial Lunar Payload Services), которая должна наладить регулярную цепочку доставки грузов между Землей и Луной. Один из первых участников – компания Blue Origin, которая готовит посадочный модуль Blue Moon MK1 к миссии Endurance.

Аппарат уже прошел комплекс испытаний в термовакуумной камере Космического центра NASA имени Джонсона в Хьюстоне, где инженеры проверяли работу систем в среде, приближенной к лунной, а также связь с сетью Deep Space Network.



Лунный грузовой посадочный аппарат Blue Moon Mark 1 (MK1), который остается на поверхности Луны и обеспечивает доступ к лунной среде / Фото Blue Origin

Что готовят для полета на обратную сторону Луны

Другой партнер NASA, компания Firefly Aerospace, работает над миссией Blue Ghost Mission 2. Посадочный модуль разместят на орбитальном корабле Elytra, и вместе они сформируют систему высотой почти 6,7 метра. Это должна стать первая американская посадка на обратной стороне Луны.

Помимо исследования лунной геологии и ранних этапов существования Вселенной, аппарат доставит три научных прибора NASA для проверки технологий будущих лунных жилищ.

Какие задачи будут поставлены перед Nova C, Griffin и другими аппаратами

Компания Intuitive Machines собирает свой третий посадочный модуль Nova C, получивший название Trinity. Вместе с ним на орбиту отправится ретрансляционный спутник Altus 1. Посадочный аппарат должен доставить пять приборов NASA и несколько коммерческих грузов в район Райнер-Гамма. Это будет первая в истории миссия, которая будет исследовать загадочные лунные вихри и местную магнитную аномалию непосредственно на поверхности.



Иллюстрация посадочного модуля Nova-C компании Intuitive Machines для миссии IM-3, что доставляет четыре исследовательских проекта NASA в район Райнер-Гамма / Фото Intuitive Machines

В то же время Voyager Technologies испытывает свой тяжелый модуль Griffin 1 в Лаборатории реактивного движения NASA. Запуск аппарата запланирован на конец 2026 года, и он должен доставить на Луну самый большой коммерческий груз в истории, в том числе ровер Astrolab FLIP.

Как NASA готовит энергосистемы для лунной базы

Параллельно NASA сотрудничает с компанией Northrop Grumman над технологиями энергообеспечения. Специалисты адаптируют оборудование, которое изначально разрабатывалось для орбитальной станции Gateway, под нужды поверхностных операций.

Главная задача этих разработок – обеспечить работу техники во время длительных лунных ночей, когда температура опускается до экстремальных значений, а солнечная генерация отсутствует в течение многих дней. Общая энергетическая инфраструктура будет питать научные приборы и основное оборудование будущей базы.