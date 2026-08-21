Перша фаза місячної програми NASA розтягнеться щонайменше до 2029 року. Замість одного великого запуску агентство робить ставку на серію окремих місій, які перевірятимуть обладнання і поступово вибудовуватимуть інфраструктуру для майбутніх висадок, повідомляє SciTechDaily.

Які модулі NASA вже проходять випробування

У цій схемі важливу роль відіграє програма CLPS (Commercial Lunar Payload Services), яка має налагодити регулярний ланцюжок доставки вантажів між Землею та Місяцем. Один із перших учасників – компанія Blue Origin, що готує посадковий модуль Blue Moon MK1 до місії Endurance.

Апарат уже пройшов комплекс випробувань у термовакуумній камері Космічного центру NASA імені Джонсона в Х'юстоні, де інженери перевіряли роботу систем у середовищі, наближеному до місячного, а також зв'язок із мережею Deep Space Network.



Місячний вантажний посадковий апарат Blue Moon Mark 1 (MK1), який залишається на поверхні Місяця та забезпечує доступ до місячного середовища / Фото Blue Origin

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Що готують для польоту на зворотний бік Місяця

Інший партнер NASA, компанія Firefly Aerospace, працює над місією Blue Ghost Mission 2. Посадковий модуль розмістять на орбітальному кораблі Elytra, і разом вони сформують систему заввишки майже 6,7 метра. Це має стати першою американською посадкою на зворотному боці Місяця.

Окрім дослідження місячної геології та ранніх етапів існування Всесвіту, апарат доправить три наукові прилади NASA для перевірки технологій майбутніх місячних осель.

Які завдання отримають Nova C, Griffin і інші апарати

Компанія Intuitive Machines збирає свій третій посадковий модуль Nova C, який отримав назву Trinity. Разом із ним на орбіту вирушить ретрансляційний супутник Altus 1. Посадковий апарат має доставити п'ять приладів NASA та кілька комерційних вантажів до ділянки Райнер Ґамма. Це буде перша в історії місія, яка досліджуватиме загадкові місячні вихори та місцеву магнітну аномалію безпосередньо на поверхні.



Ілюстрація посадкового модуля Nova-C компанії Intuitive Machines для місії IM-3, що доставляє чотири дослідження NASA до Reiner Gamma / Фото Intuitive Machines

Водночас Voyager Technologies випробовує свій важкий модуль Griffin 1 у Лабораторії реактивного руху NASA. Запуск апарата запланований на кінець 2026 року, і він має доставити на Місяць найбільший комерційний вантаж в історії, зокрема ровер Astrolab FLIP.

Як NASA готує енергосистеми для місячної бази

Паралельно NASA співпрацює з компанією Northrop Grumman над технологіями енергозабезпечення. Фахівці адаптують обладнання, яке спершу розробляли для орбітальної станції Gateway, під потреби поверхневих операцій.

Головне завдання цих розробок – забезпечити роботу техніки під час тривалих місячних ночей, коли температура падає до екстремальних позначок, а сонячна генерація відсутня протягом багатьох днів. Спільна енергетична інфраструктура живитиме наукові прилади та основне обладнання майбутньої бази.