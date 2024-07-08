NASA показало изображение крупных астероидов, которые только что пролетели мимо Земли

На прошлой неделе Земля стала свидетелем редкого события: сразу два крупных астероида пролетели мимо нее на относительно малом расстоянии. Ни 2024 MK, ни 2011 UL21, как называют эти астероиды, не приблизились настолько близко, чтобы представлять для нас опасность, но оба были в пределах досягаемости радиолокационных систем. Поэтому NASA сделало несколько снимков.

Это больше, чем просто сувениры с пролета астероидов. Ученые могут изучать изображения, чтобы понять свойства горных пород, которые можно найти в окрестностях Земли, а это впоследствии может помочь нам разработать стратегии для любых будущих астероидов, которые могут однажды угрожать нашей планете.

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Детали

Наш маленький уголок Солнечной системы в основном пустой, но не совсем. Время от времени мимо нас проплывает комета или астероид, держащий свою собственную орбиту вокруг Солнца. Подавляющее большинство из них не составит проблемы. Но все, проходящее на определенном расстоянии от Земли или имеющее яркость выше определенного уровня, классифицируется как потенциально опасное.

Это потому, что, даже если траектория объекта может быть нормальной сейчас, может произойти что-то неожиданное, например, столкновение с другим космическим телом, что изменит траекторию обоих и направит их на столкновение с Землей. Это маловероятно, но и не невозможно.

И 2024 MK, и 2011 UL21 были в потенциально опасной категории. К нашему счастью, ни одно непредсказуемое событие не сбило их с курса в нашем направлении.

2011 UL21 пролетел мимо Земли 27 июня на расстоянии 6,6 миллиона километров, что примерно в 17 раз превышает расстояние между Землей и Луной.

пролетел мимо Земли 27 июня на расстоянии 6,6 миллиона километров, что примерно в 17 раз превышает расстояние между Землей и Луной. Затем, менее чем через два дня, появился 2024 MK. 29 июня он пролетел мимо на минимальном расстоянии 295 000 километров. Это гораздо ближе, примерно три четверти расстояния между Землей и Луной.

Изобразить такие объекты не совсем просто, даже когда они относительно близко и классифицируются как "большие" астероиды. Они все равно достаточно малы, и не очень яркие.

Именно поэтому NASA использует большой радиолокационный телескоп, чтобы передавать радиоволны в космос и получать обратный сигнал, из которого ученые могут строить изображения.

Поскольку 2024 MK был гораздо ближе - такая близость для пролета астероида случается лишь раз в несколько десятилетий - мы смогли получить гораздо более детальные изображения.



Астероид 2024 MK / Фото NASA/JPL-Caltech

NASA использовало один телескоп для передачи радиоволн, а второй - для их приема, что позволило получить изображения 2024 MK, которые включают не только форму астероида, но и неровности, выбоины, валуны и хребты.

Размер астероида составляет примерно 150 метров в поперечнике. Он имеет вытянутую форму с большим количеством плоских плоскостей.

Он был открыт только 16 июня, и его орбитальная траектория была изменена земной гравитацией, поэтому наблюдения позволили ученым выяснить, что 2024 МК будет делать в будущем. Они обнаружили, что в обозримом будущем он безопасно будет держаться подальше от нас.



Астероид 2024 MK / Фото NASA/JPL-Caltech

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2011 UL21 находится на значительно большем расстоянии, а потому ученым не удалось получить таких же детальных изображений. Но эти изображения содержали небольшой сюрприз. На них астрономы заметили крошечный спутник астероида шириной 1,5 километра на расстоянии около 3 километров от него на орбите, который сопровождал астероид.



Астероид 2011 UL21 / Фото NASA/JPL-Caltech

На самом деле это то, что мы все чаще находим у крупных астероидов. Мы находим все больше бинарных космических тел, потому что наши возможности визуализации улучшаются, и это отличная новость для планетарной обороны и нашего понимания эволюции Солнечной системы. Считается, что около двух третей астероидов такого размера являются двойными системами.