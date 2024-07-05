Как это будет

Исследователи изложили свои планы в недавней статье, заявив, что тестовая миссия должна состояться до 2030 года и что ее целью будет астероид диаметром около 30 метров. Сначала предлагали астероид под названием 2019 VL5 как цель для этой тестовой миссии, но сейчас уже говорится о новой цели – 2015 XF261.

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Команда заявляет, что предложенный космический корабль будет состоять из двух частей: "наблюдателя и ударной части", которые вместе "планируется запустить как комбинацию из двух аппаратов".

Зонд-наблюдатель сначала прибудет к астероиду и будет маневрировать вокруг него, анализируя его в течение трех-шести месяцев. Затем прибудет зонд-импактор, который врежется в космический камень, пока зонд-наблюдатель будет изучать последствия столкновения.



Положение астероида 2015 XF261 24 ноября 2016 года и его дальнейшая траектория / Фото Vatican Advanced Technology Telescope

Опыт NASA

NASA проводило собственные испытания системы планетарной обороны DART, кульминацией которых стало столкновение в 2022 году с астероидом Dimorphos. Это справедливо назвали "первой в мире демонстрацией технологии планетарной обороны".

После удара DART по астероиду ученые NASA пришли к выводу, что столкновение успешно изменило орбиту астероида и его форму, показав, что изменить траекторию астероида вполне возможно.

Для дальнейшей защиты Земли NASA разрабатывает NEO Surveyor (от Near-Earth Object, околоземельный объект) – космический телескоп, запуск которого запланирован на июнь 2028 года и который предназначен для обнаружения любых космических объектов, которые могут угрожать Земле.

Пока не известно ни одного астероида, который бы угрожал Земле в ближайшее время, но ученые все еще пытаются выяснить лучший план действий, если такой объект все же появится.

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Поскольку Китай работает над той же задачей, несмотря на напряженность в отношениях с США, успокаивает то, что NASA – не единственное космическое агентство, которое беспокоится о защите нашей родной планеты, и в случае реальной угрозы мы сможем объединить силы для противодействия.