Земля уже не выдерживает: численность человечества превысила возможности планеты

Новое исследование показало, что человечество уже живет сверх возможностей планеты. Ученые предупреждают о критическом превышении ресурсов и рисках для будущего.

По их оценкам, ситуация может лишь ухудшиться без кардинальных изменений. Об этом сообщает Science alert.

Что известно о перенаселении?

Ученые пришли к выводу, что современное население Земли уже превышает ее долгосрочные возможности для стабильного существования. Исследование, проведенное командой под руководством Кори Брэдшоу, базируется на анализе более двух веков демографических данных.

Экологи используют понятие "несущая способность", которое определяет, сколько особей может поддерживать среда с учетом доступных ресурсов. По словам исследователей, человечество давно вышло за эти пределы, в частности из-за активного использования ископаемого топлива, которое временно компенсирует дефицит ресурсов.

Сейчас население мира составляет около 8,3 миллиарда человек. В то же время оптимальный уровень, по оценкам ученых, составляет примерно 2,5 миллиарда, что значительно меньше современных показателей.

Земля не может успевать за тем, как мы используем ресурсы. Она не может удовлетворить даже сегодняшний спрос без существенных изменений, а наши выводы показывают, что мы давим на планету сильнее, чем она может себе представить,

– подчеркнул Кори Брэдшоу.

Исследователи также выяснили, что темпы роста населения начали замедляться еще с 1960-х годов. Однако даже при таких условиях численность человечества продолжает расти и может достичь пика на уровне 11,7 – 12,4 миллиарда человек уже во второй половине XXI века.

Ученые объясняют, что превышение возможностей планеты приводит к ряду глобальных проблем. Среди них – истощение природных ресурсов, сокращение популяций животных, климатические изменения и рост экологической нагрузки.

"Системы жизнеобеспечения планеты уже находятся под нагрузкой, и без быстрых изменений в способах использования энергии, земли и пищи миллиарды людей столкнутся с растущей нестабильностью", – подчеркнул Брэдшоу.

Ученые отмечают, что ключевую роль в превышении экологических пределов играет не только численность населения, но и уровень потребления ресурсов. Особенно это касается энергетики, сельского хозяйства и использования воды. В то же время исследователи отмечают, что ситуация еще не является безвыходной. По их словам, изменение подходов к потреблению, энергетики и использования природных ресурсов может помочь стабилизировать ситуацию и уменьшить нагрузку на планету.

