Как настроить ноутбук для родителей: 5 шагов к простому и безопасному использованию

У ноутбука есть очевидные преимущества: на большом экране удобнее читать новости и смотреть видео, а полноразмерная клавиатура упрощает переписку. Тренер по продуктам Lenovo в Украине Евгений Чемерис рассказал, как один раз настроить устройство так, чтобы пользоваться им было просто и безопасно.

Согласно данным исследования, 48 % украинцев в возрасте от 65 лет пользуются интернетом ежедневно. И если отправка открыток для многих бабушек и дедушек уже стала привычным делом, то знакомство с компьютером может оказаться более сложным. Другой интерфейс, обновление системы или случайно измененный масштаб – и простое действие превращается в квест.

Сделайте экран удобным

Начать стоит с системного масштаба Windows. Стандартные 100% можно изменить на 125% или 150%, подобрав удобный вариант вместе с будущим пользователем. Если значки видны хорошо, но сложно читать подписи, Windows 11 позволяет отдельно увеличить только текст в настройках специальных возможностей.

В браузере можно сразу установить базовый масштаб примерно 120–130%, чтобы не увеличивать каждую страницу вручную. А на будущее достаточно запомнить Ctrl + + для увеличения и Ctrl + – для уменьшения страницы.

Если ноутбук используется в течение длительного времени, например, для просмотра фильмов, стоит обратить внимание и на настройки самого дисплея. В частности, в ноутбуках Lenovo в приложении Lenovo Vantage доступен режим Eye Care Mode: он автоматически корректирует цветовую температуру экрана, чтобы снизить нагрузку на глаза. Включить его можно один раз в настройках дисплея.

Стоит также увеличить курсор или сделать его более контрастным. А если тачпад вызывает больше случайных нажатий, чем приносит пользы, обычная мышь может оказаться гораздо удобнее.

Уберите все лишнее

Большинству пользователей ежедневно нужны лишь несколько функций: браузер, мессенджер, видеосвязь, фотографии. Поэтому вместо длинной инструкции лучше упростить само устройство. На рабочем столе достаточно оставить три-четыре ярлыка. Эти же программы можно закрепить на панели задач, ведь тогда они всегда будут на привычном месте и будут открываться одним щелчком.

Проверьте также автозапуск: лишние программы не должны открываться вместе с Windows и встречать пользователя каскадом окон. Так же стоит отключить рекламные и другие ненужные уведомления. Ноутбук лучше настроить на автоматическое подключение к домашнему Wi-Fi, а браузер превратить в главный хаб. Добавьте на панель закладок несколько проверенных сайтов, например, новости, прогноз погоды, YouTube и нужные государственные сервисы.

Заранее проверьте камеру, микрофон и динамики и сделайте тестовый видеозвонок. Контакты самых близких людей тоже лучше добавить сразу: сценарий "позвонить внукам" в идеале должен укладываться в несколько кликов.

Настройте защиту и объясните "правило паузы"

В актуальных версиях Windows уже есть Microsoft Defender. Для домашнего использования стоит прежде всего проверить, активна ли встроенная защита и обновляется ли она, а не устанавливать несколько антивирусов с дополнительными уведомлениями.

Лучше оставить автоматическими и обновления Windows и браузера, ведь они устраняют обнаруженные уязвимости. Чтобы система не перезагружалась в неудобный момент, в Windows можно установить часы активности.

Но больше всего внимания требует не антивирус, а социальная инженерия. Здесь достаточно нескольких правил:

Не устанавливать неизвестные программы и не открывать файлы непонятного происхождения, особенно .exe. Не спешить из-за слова "срочно". Сообщения о "зараженном компьютере", заблокированном счете или родственнике, которому немедленно нужны деньги, могут быть попыткой мошенничества. Никому не сообщать пароли, коды подтверждения, данные карты и другую личную информацию.

И главное – не забывайте о правиле паузы. Если по телефону, в мессенджере или на сайте требуют немедленно перевести деньги, установить программу или назвать код, ничего не делайте сразу. Информацию лучше проверить самостоятельно: позвонить родственнику по известному номеру или связаться с банком через официальный канал.

Безопасность можно обеспечить и на физическом уровне. Например, в некоторых ноутбуках Lenovo камера имеет механическую заслонку: когда видеосвязь не нужна, достаточно просто закрыть объектив. Это простой способ контролировать конфиденциальность, не заходя в настройки камеры в системе.

Оставьте короткую памятку

Даже хорошо настроенный ноутбук поначалу потребует пояснений. Вместо многостраничной инструкции оставьте рядом короткую памятку с несколькими повседневными сценариями: как открыть браузер, позвонить родным или найти фотографии.

И обязательно объясните главное: случайным кликом ноутбук не так легко "взломать". Возможность спокойно экспериментировать часто помогает освоить новое устройство лучше, чем десятки инструкций.

В конце концов, технологии должны устранять лишние действия, а не добавлять их. Если один раз увеличить нужные элементы, убрать информационный шум, настроить привычные маршруты и базовую защиту, ноутбук быстро превращается из сложного гаджета в обычный бытовой инструмент. И тогда позвонить внукам будет не сложнее, чем отправить семье очередную атмосферную открытку.