За даними дослідження, 48% українців віком від 65 років користуються інтернетом щодня. І якщо листівки для багатьох бабусь і дідусів уже стали звичною справою, то знайомство з комп'ютером може бути складнішим. Інший інтерфейс, оновлення системи чи випадково змінений масштаб – і проста дія перетворюється на квест.
Зробіть екран комфортним
Почати варто із системного масштабу Windows. Стандартні 100% можна змінити на 125% або 150%, підібравши комфортний варіант разом із майбутнім користувачем. Якщо іконки видно добре, але складно читати підписи, Windows 11 дозволяє окремо збільшити лише текст у налаштуваннях спеціальних можливостей.
У браузері можна одразу встановити базовий масштаб приблизно 120–130%, щоб не збільшувати кожну сторінку вручну. А на майбутнє достатньо запам'ятати Ctrl + + для збільшення та Ctrl + – для зменшення сторінки.
Якщо ноутбук використовується довго, наприклад, для перегляду фільмів, варто звернути увагу і на налаштування самого дисплея. Зокрема, в ноутбуках Lenovo в застосунку Lenovo Vantage доступний Eye Care Mode: він автоматично коригує колірну температуру екрана, щоб зменшити навантаження на очі. Увімкнути його можна один раз у налаштуваннях дисплея.
Варто збільшити й курсор або зробити його контрастнішим. А якщо тачпад спричиняє більше випадкових натискань, ніж користі, звичайна миша може виявитися значно зручнішою.
Приберіть усе зайве
Більшості користувачів щодня потрібні лише кілька функцій: браузер, месенджер, відеозв'язок, фотографії. Тож замість довгої інструкції краще спростити сам пристрій. На робочому столі достатньо залишити три-чотири ярлики. Ці ж програми можна закріпити на панелі завдань, адже тоді вони завжди будуть у знайомому місці й відкриватимуться одним кліком.
Перевірте й автозапуск: зайві програми не повинні відкриватися разом із Windows і зустрічати користувача каскадом вікон. Так само варто вимкнути рекламні та інші непотрібні сповіщення. Ноутбук краще налаштувати на автоматичне підключення до домашнього Wi-Fi, а браузер перетворити на головний хаб. Додайте на панель закладок кілька перевірених сайтів, наприклад, новини, прогноз погоди, YouTube і потрібні державні сервіси.
Заздалегідь перевірте камеру, мікрофон і динаміки та зробіть тестовий відеодзвінок. Контакти найближчих людей теж краще додати одразу: сценарій «подзвонити онукам» в ідеалі має вкладатися у кілька кліків.
Налаштуйте захист і поясніть “правило паузи”
В актуальних версіях Windows уже є Microsoft Defender. Для домашнього користування варто насамперед перевірити, чи вбудований захист активний і оновлюється, а не встановлювати кілька антивірусів із додатковими сповіщеннями.
Автоматичними краще залишити й оновлення Windows та браузера, адже вони закривають виявлені вразливості. Щоб система не перезавантажувалася в незручний момент, у Windows можна встановити години активності.
Та найбільше уваги потребує не антивірус, а соціальна інженерія. Тут достатньо кількох правил:
- Не встановлювати невідомі програми й не відкривати файли незрозумілого походження, особливо .exe.
- Не поспішати через слово «терміново». Повідомлення про «заражений комп'ютер», заблокований рахунок чи родича, якому негайно потрібні гроші, можуть бути спробою шахрайства.
- Нікому не повідомляти паролі, коди підтвердження, дані картки та іншу особисту інформацію.
І головне — не забувати про правило паузи. Якщо телефоном, у месенджері чи на сайті вимагають негайно переказати гроші, встановити програму або назвати код, нічого не робіть одразу. Інформацію краще перевірити самостійно: зателефонувати родичу за відомим номером або зв'язатися з банком через офіційний канал.
Безпеку можна зробити зрозумілою і на фізичному рівні. Наприклад, у деяких ноутбуках Lenovo камера має механічну шторку: коли відеозв'язок не потрібен, достатньо просто закрити об'єктив. Це простий спосіб контролювати приватність без пошуку налаштувань камери в системі.
Залиште коротку шпаргалку
Навіть добре налаштований ноутбук спочатку потребуватиме пояснень. Замість багатосторінкової інструкції залиште поруч коротку шпаргалку з кількома щоденними сценаріями: як відкрити браузер, зателефонувати рідним або знайти фотографії.
І обов'язково поясніть головне: випадковим кліком ноутбук не так легко «зламати». Можливість спокійно експериментувати часто допомагає освоїти новий пристрій краще за десятки інструкцій.
Зрештою, технології мають забирати зайві дії, а не додавати їх. Якщо один раз збільшити потрібні елементи, прибрати інформаційний шум, налаштувати знайомі маршрути та базовий захист, ноутбук швидко перетворюється зі складного гаджета на звичайний побутовий інструмент. І тоді зателефонувати онукам буде не складніше, ніж надіслати родині чергову атмосферну листівку.