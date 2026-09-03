За даними дослідження, 48% українців віком від 65 років користуються інтернетом щодня. І якщо листівки для багатьох бабусь і дідусів уже стали звичною справою, то знайомство з комп'ютером може бути складнішим. Інший інтерфейс, оновлення системи чи випадково змінений масштаб – і проста дія перетворюється на квест.

Зробіть екран комфортним

Почати варто із системного масштабу Windows. Стандартні 100% можна змінити на 125% або 150%, підібравши комфортний варіант разом із майбутнім користувачем. Якщо іконки видно добре, але складно читати підписи, Windows 11 дозволяє окремо збільшити лише текст у налаштуваннях спеціальних можливостей.

У браузері можна одразу встановити базовий масштаб приблизно 120–130%, щоб не збільшувати кожну сторінку вручну. А на майбутнє достатньо запам'ятати Ctrl + + для збільшення та Ctrl + – для зменшення сторінки.

Якщо ноутбук використовується довго, наприклад, для перегляду фільмів, варто звернути увагу і на налаштування самого дисплея. Зокрема, в ноутбуках Lenovo в застосунку Lenovo Vantage доступний Eye Care Mode: він автоматично коригує колірну температуру екрана, щоб зменшити навантаження на очі. Увімкнути його можна один раз у налаштуваннях дисплея.

Варто збільшити й курсор або зробити його контрастнішим. А якщо тачпад спричиняє більше випадкових натискань, ніж користі, звичайна миша може виявитися значно зручнішою.

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Приберіть усе зайве

Більшості користувачів щодня потрібні лише кілька функцій: браузер, месенджер, відеозв'язок, фотографії. Тож замість довгої інструкції краще спростити сам пристрій. На робочому столі достатньо залишити три-чотири ярлики. Ці ж програми можна закріпити на панелі завдань, адже тоді вони завжди будуть у знайомому місці й відкриватимуться одним кліком.

Перевірте й автозапуск: зайві програми не повинні відкриватися разом із Windows і зустрічати користувача каскадом вікон. Так само варто вимкнути рекламні та інші непотрібні сповіщення. Ноутбук краще налаштувати на автоматичне підключення до домашнього Wi-Fi, а браузер перетворити на головний хаб. Додайте на панель закладок кілька перевірених сайтів, наприклад, новини, прогноз погоди, YouTube і потрібні державні сервіси.

Заздалегідь перевірте камеру, мікрофон і динаміки та зробіть тестовий відеодзвінок. Контакти найближчих людей теж краще додати одразу: сценарій «подзвонити онукам» в ідеалі має вкладатися у кілька кліків.

Налаштуйте захист і поясніть “правило паузи”

В актуальних версіях Windows уже є Microsoft Defender. Для домашнього користування варто насамперед перевірити, чи вбудований захист активний і оновлюється, а не встановлювати кілька антивірусів із додатковими сповіщеннями.

Автоматичними краще залишити й оновлення Windows та браузера, адже вони закривають виявлені вразливості. Щоб система не перезавантажувалася в незручний момент, у Windows можна встановити години активності.

Та найбільше уваги потребує не антивірус, а соціальна інженерія. Тут достатньо кількох правил:

Не встановлювати невідомі програми й не відкривати файли незрозумілого походження, особливо .exe. Не поспішати через слово «терміново». Повідомлення про «заражений комп'ютер», заблокований рахунок чи родича, якому негайно потрібні гроші, можуть бути спробою шахрайства. Нікому не повідомляти паролі, коди підтвердження, дані картки та іншу особисту інформацію.

І головне — не забувати про правило паузи. Якщо телефоном, у месенджері чи на сайті вимагають негайно переказати гроші, встановити програму або назвати код, нічого не робіть одразу. Інформацію краще перевірити самостійно: зателефонувати родичу за відомим номером або зв'язатися з банком через офіційний канал.

Безпеку можна зробити зрозумілою і на фізичному рівні. Наприклад, у деяких ноутбуках Lenovo камера має механічну шторку: коли відеозв'язок не потрібен, достатньо просто закрити об'єктив. Це простий спосіб контролювати приватність без пошуку налаштувань камери в системі.

Залиште коротку шпаргалку

Навіть добре налаштований ноутбук спочатку потребуватиме пояснень. Замість багатосторінкової інструкції залиште поруч коротку шпаргалку з кількома щоденними сценаріями: як відкрити браузер, зателефонувати рідним або знайти фотографії.

І обов'язково поясніть головне: випадковим кліком ноутбук не так легко «зламати». Можливість спокійно експериментувати часто допомагає освоїти новий пристрій краще за десятки інструкцій.

Зрештою, технології мають забирати зайві дії, а не додавати їх. Якщо один раз збільшити потрібні елементи, прибрати інформаційний шум, налаштувати знайомі маршрути та базовий захист, ноутбук швидко перетворюється зі складного гаджета на звичайний побутовий інструмент. І тоді зателефонувати онукам буде не складніше, ніж надіслати родині чергову атмосферну листівку.