Meta отдает вам контроль над алгоритмом Instagram: как теперь настраивать собственную ленту

Instagram представил инструмент, который позволяет пользователям видеть и изменять принципы работы алгоритма в ленте Reels. Новая функция на базе искусственного интеллекта показывает, какие темы платформа считает интересными для конкретного пользователя, и позволяет скорректировать эти предположения. Компания Meta назвала это шагом к большей прозрачности в работе социальных сетей.

Как работает новая функция контроля алгоритма?

Инструмент под названием "Your Algorithm" размещен в верхнем правом углу раздела Reels – видеоленты Instagram. Он анализирует историю просмотра пользователя, его взаимодействия с контентом и формирует список тем, которые, по оценке платформы, ему нравятся, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Действительно ли Instagram подслушивает вас через смартфон: что говорит директор соцсети

Компания Meta сообщила, что теперь пользователи могут непосредственно указывать, какой контент они хотят видеть чаще или реже. Система сразу адаптирует рекомендации в соответствии с этими настройками. Функция показывает обобщенную информацию о главных интересах в виде отдельных пузырьков тем и позволяет вводить конкретные темы для более точной настройки ленты.



Meta запустила функцию управления рекомендациями в ленте Instagram / Фото Meta

Instagram подчеркивает, что стремится давать пользователям больше возможностей контролировать их опыт на платформе по мере изменения их интересов. По словам компании, они "прокладывают путь" в обеспечении такой прозрачности и контроля.

В планах – расширить функцию за пределы Reels на раздел "Обзор" и другие части приложения.

Решение Meta выпустить этот инструмент происходит на фоне растущего давления со стороны регуляторов и самих пользователей. Критики утверждают, что непрозрачные алгоритмы создают информационные пузыри и могут продвигать вредоносный контент.

В то же время технологические компании традиционно рассматривают свои алгоритмы как ключевой элемент привлечения аудитории и неохотно раскрывают детали их работы.

Кому уже доступно?

Запуск функции состоялся в среду в Соединенных Штатах. Meta сообщила, что в ближайшее время инструмент станет доступным по всему миру на английском языке, пишет Tech Xplore.

О других языках пока не упоминали, однако можно не сомневаться, что функция будет доступна для всех. Вопрос лишь во временных рамках.

Это обновление появилось одновременно с тем, как Австралия стала первой страной в мире, которая запретила доступ к популярным социальным сетям, включая Instagram, для лиц младше 16 лет. Австралийское правительство заявило, что целью запрета является возвращение контроля от технологических гигантов и защита детей от "хищнических алгоритмов".