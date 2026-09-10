Российские подводные лодки вновь пытались перерезать интернет-кабель в Арктике

Военные корабли и подводные лодки стран НАТО обнаружили и пресекли секретную операцию российского флота в арктических водах вблизи архипелага Шпицберген. Подводные лодки России проводили учения по применению новейшего секретного оружия для незаметного уничтожения подводных коммуникаций.

Опасные маневры в глубинах Арктики

В специальной операции по перехвату приняли участие вооруженные силы Великобритании, Норвегии и Соединенных Штатов Америки. Союзники отследили перемещение российских глубоководных аппаратов из засекреченного управления подводных исследований и заставили их прекратить учения и покинуть район, пишет Reuters.

Главной целью потенциальной диверсии были два волоконно-оптических кабеля длиной 1 400 километров, проложенные на глубине до 2 700 метров. Эти линии связи соединяют Шпицберген с материковой Норвегией и передают огромные объемы спутниковых данных для станции SvalSat, работающей в системе NASA. Повреждение таких объектов может нанести сокрушительный удар по финансовым транзакциям и глобальной сети.

Благодаря нашей совместной операции мы послали России четкий сигнал о том, что они не смогут действовать скрытно,

– прокомментировал министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

Западные спецслужбы опасаются, что подобные акты саботажа являются частью подготовки Кремля к прямому испытанию статьи 5 договора НАТО о коллективной обороне. Эксперты отмечают, что за последние два десятилетия Европа существенно расширила подводную инфраструктуру, но сократила возможности для ее защиты.

В настоящее время считается, что Россия и Китай представляют собой наиболее активные и серьезные подводные угрозы,

– добавил исполнительный директор аналитической компании Windward Ами Даниэль.

Несмотря на опровержения Кремля относительно проведения диверсий, союзники НАТО уже усилили патрулирование северных морей и выразили готовность жестко реагировать на любые угрозы гражданской инфраструктуре.