Небезпечні маневри у глибинах Арктики

У спеціальній операції перехоплення взяли участь військові сили Великої Британії, Норвегії та Сполучених Штатів Америки. Союзники відстежили переміщення російських глибоководних апаратів із засекреченого управління підводних досліджень та змусили їх припинити навчання і залишити район, пише Reuters.

Головною ціллю потенційної диверсії були два волоконно-оптичні кабелі завдовжки 1 400 кілометрів, які проклали на глибині до 2 700 метрів. Ці лінії зв'язку з'єднують Шпіцберген із материковою Норвегією та передають величезні обсяги супутникових даних для станції SvalSat, що працює у системі NASA. Пошкодження таких об'єктів може завдати нищівного удару по фінансових транзакціях і глобальній мережі.

Через нашу спільну операцію ми направили чіткий сигнал Росії про те, що вони не зможуть діяти приховано,

– прокоментував міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Західні спецслужби побоюються, що подібні акти саботажу є частиною підготовки Кремля до прямого випробування статті 5 договору НАТО про колективну оборону. Фахівці зазначають, що за останні два десятиліття Європа суттєво розширила підводну інфраструктуру, але зменшила можливості для її захисту.

Поточна думка полягає в тому, що Росія та Китай є найбільш активними та критичними підводними загрозами,

– додав виконавчий директор аналітичної компанії Windward Амі Даніель.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Попри заперечення Кремля щодо проведення диверсій, союзники НАТО вже посилили патрулювання північних морів та висловили готовність жорстко відповідати на будь-які загрози цивільній інфраструктурі.