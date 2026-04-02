Во время полета к Луне что-то пошло не так – в корабле NASA сломался туалет

В ходе миссии Artemis 2 астронавты столкнулись с неожиданной технической проблемой - сбоем в системе космического туалета. Инженеры на Земле быстро вмешались, а экипажу пришлось временно перейти на резервные решения.

Первые часы исторической миссии NASA Artemis 2 прошли не без технических трудностей, – рассказывает Space.com. Экипаж корабля "Орион" сообщил о неисправности одной из самых "бытовых", но критически важных систем – космического туалета.

Что случилось с туалетом во время полета к Луне?

Проблему зафиксировала астронавтка Кристина Кох. Она доложила о сбое в работе вентилятора в системе сбора мочи, которая является частью так называемой Universal Waste Management System. По словам представителей NASA, вентилятор просто заклинило, и команда на Земле начала оперативно готовить инструкции для экипажа, чтобы восстановить работу системы.

Как пояснил руководитель полетов Норм Найт, причиной стал сбой контроллера. В результате астронавты временно потеряли возможность пользоваться туалетом для мочеиспускания, хотя функция сбора твердых отходов оставалась функционирующей.

Пока инженеры работали над решением, экипаж перешел на резервные средства – специальные пакеты для сбора жидкости. Один из таких контейнеров (Collapsible Contingency Urinal) даже пришлось опорожнить за борт, следуя четким инструкциям от Центра управления полетами.

В конце концов, специалисты смогли дистанционно помочь астронавтам устранить неисправность. После выполнения серии действий система заработала в штатном режиме. В центре управления подтвердили, что туалет снова готов к использованию, хотя экипажу посоветовали дать системе набрать обороты перед использованием и немного времени после.

Как астронавты ходят в туалет?

Этот инцидент в очередной раз доказал, насколько важны даже малейшие детали в космических миссиях. В отличие от астронавтов программы Apollo, которые пользовались простыми пакетами, современный корабль Orion получил компактный, но значительно более комфортный "гигиенический модуль". Он встроен в пол капсулы и обеспечивает определенный уровень приватности – редкую роскошь в тесном пространстве корабля.

Тестовый модуль туалета корабля Orion во время подготовки / Фото NASA

История туалета для астронавтов интересная и начинается практически сразу с первыми полетами. Ранее громоздкие и сложные конструкции заменили более компактными. Однако это все еще специальная система, которая является комплексной и может выйти из строя, что принесет существенные неудобства, особенно если ваше 10-дневное путешествие вокруг Луны только началось.

Туалет работает с помощью воздушного потока, который оттягивает отходы в специальные контейнеры. Для мочи предусмотрены индивидуальные насадки для каждого астронавта, а фиксаторы для ног помогают удерживать положение в невесомости.

Как экипаж Artemis 2 ходит в туалет – смотрите видео:

Несмотря на то, что внутреннее пространство Orion сравнивают с салоном двух внедорожников, наличие полноценного туалета – важный шаг вперед в комфорте космических полетов. Как отмечают инженеры Lockheed Martin в интервью Space.com, это уже не просто удобство, а необходимость для длительных миссий.

Напомним, что миссия Artemis 2 продлится около 10 дней, и это первое пилотируемое путешествие вокруг Луны за более чем полвека. Она открывает новый этап программы Artemis, цель которой – вернуть людей на поверхность спутника Земли и создать там постоянную базу в следующем десятилетии.