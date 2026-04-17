Netflix превращает свое приложение в соцсеть с короткими видео

Стриминговая платформа Netflix готовит масштабное обновление мобильного приложения. В отчете за первый квартал 2026 года компания подтвердила запуск нового дизайна с вертикальной лентой видео, которая появится до конца апреля. Об этом пишет Digital trends.

Как изменится поиск контента в Netflix?

Речь идет о формате, похожий на TikTok – пользователи смогут листать короткие клипы и трейлеры прямо на главном экране. Такой подход должен упростить выбор фильмов и сериалов, позволяя быстро оценить контент перед просмотром.

Первые тесты этой функции Netflix проводил еще в начале 2025 года. Тогда в рамках бета-версии появилась лента с короткими вертикальными видео, которые можно было просматривать, перелистывать и открывать в полном формате.

Новый инструмент позволяет возможность сразу перейти к просмотру, добавить тайтл в список или поделиться им. При этом лента охватывает различные жанры, а не только юмористический контент, как это было в предыдущем формате Fast Laughs.

Вертикальное видео становится все популярнее и среди других сервисов. Например, Disney+ уже запустил функцию Verts с подобной лентой, а Peacock добавил даже AI-контент и персонализированные ленты.

Кроме этого, Netflix запускает отдельное приложение Netflix Playground для детей до 8 лет. В нем доступны игры с персонажами вроде Peppa Pig и Elmo. Сервис работает без рекламы и покупок в приложении и входит в стандартную подписку.

Сейчас Playground уже доступен в нескольких странах, а глобальный запуск запланирован на 28 апреля. Таким образом Netflix расширяет не только способ просмотра контента, но и общую экосистему развлечений.