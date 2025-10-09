Власти Нью-Йорка подали иск против Meta, Snap, TikTok и YouTube, обвиняя их в содействии кризису психического здоровья среди молодежи. В документах отмечается, что компании сознательно создают зависимость у подростков и не обеспечивают надлежащей защиты пользователей.

Городская администрация Нью-Йорка, школьный округ и сеть государственных больниц NYC Health + Hospitals совместно подали иск против Meta, Snap, TikTok и YouTube. Истцы утверждают, что эти компании намеренно разрабатывают свои платформы так, чтобы вызвать у детей зависимость, и не внедряют эффективных механизмов защиты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

Почему Нью-Йорк подал в суд на крупные соцсети?

В иске указано, что действия технологических гигантов "создали, вызвали и усилили кризис психического здоровья среди молодежи Нью-Йорка". Это, по мнению городских властей, негативно влияет на общественную безопасность, работу учебных заведений и здоровье тысяч подростков. Из-за этого городу приходится выделять значительные ресурсы - финансовые, кадровые и временные - чтобы бороться с последствиями.

Как сообщает Business Insider, особенно в документе выделена проблема так называемого "subway surfing" - видео, где молодые люди снимают, как катаются на крышах поездов метро. Из-за таких роликов погибло несколько подростков, а более сотни были арестованы. Полиция Нью-Йорка установила, что большинство из них подражали популярные видео в соцсетях, надеясь получить лайки.

Кроме того, в иске говорится, что из-за постоянного влияния соцсетей учителя и школьный персонал сталкиваются с "вторичной травмой" и профессиональным выгоранием, помогая детям в кризисном состоянии.

Meta, Snap и TikTok пока не прокомментировали иск. Представитель Google Хосе Кастанеда назвал обвинения безосновательными и заявил, что YouTube "не является социальной сетью", а платформой для просмотра видео - от спортивных трансляций до подкастов. Он подчеркнул, что компания создала специальные функции, такие как Supervised Experiences, чтобы дать родителям больше контроля за контентом детей.

Какие новые правила для подростков ввели в Facebook?

Компания Meta начала глобальное внедрение специальных "подростковых аккаунтов" в Facebook и Messenger для пользователей в возрасте 13–17 лет. Эти профили имеют расширенные функции родительского контроля и усиленные настройки приватности, ограничивающие общение с незнакомыми людьми.

Теперь родители смогут контролировать, сколько времени их дети проводят в соцсетях, а также просматривать список контактов, с которыми подростки общаются в мессенджере. По данным Meta, миллионы подростков уже пользуются такими аккаунтами. Для младших подростков в возрасте от 13 до 15 лет будут действовать более строгие правила. Они не смогут менять настройки безопасности без предварительного согласия родителей или законных представителей. Чтобы выявлять случаи, когда дети указывают ложный возраст, Meta использует технологию искусственного интеллекта.