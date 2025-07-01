Nothing Phone (3) официально раскрыт: без глифов, но с лучшими характеристиками

Компания Nothing представила свой новейший смартфон Nothing Phone (3). Это устройство отходит от традиционной светодиодной подсветки Glyph, заменив ее новой функцией Glyph Matrix. Новый телефон предлагает ряд усовершенствований в дизайне, мощности и программном обеспечении, а также позиционируется производителем как настоящий флагман.

Характеристики Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3) продолжает традиции своего необычного дизайна задней панели. Очевидно, что он отличается новым паттерном элементов, но узнаваемый стиль компания сохранила. Неприятной новостью для фанатов бренда может быть то, что производитель отказался от фирменных глифов – ряда светодиодов в форме линий, которые покрывали смартфон и выполняли функцию индикаторов, подсветки, фонарика и тому подобное. Им на замену приходит Glyph Matrix – круглый дисплей в верхней части, который напоминает объектив камеры, но на самом деле предлагает световую матрицу в виде точек, которые складываются в изображение, цифры, оповещения или другие выбранные вами вещи, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5google.

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Glyph Matrix является ключевым элементом Phone (3) и имеет достаточно широкую функциональность. Компания говорит, что функцию можно использовать как метод уменьшения времени перед экраном. Взаимодействие с Glyph Matrix происходит через сенсорную область на задней панели устройства, которая действует как кнопка

Этот новый дисплей может отображать оповещения для конкретных приложений, индикаторы прогресса в реальном времени, такие как статус доставки или отсчет времени до события, часы, показывать непрочитанные оповещения и прочее.

Дисплей может выступать как идентификатор абонента, показывая имя или номер во время звонков.

В перечне возможностей есть даже одна игра от разработчиков, Spin the Bottle (Крути бутылку), но независимые создатели будут иметь возможность добавить больше игр в будущем. Известно, что две игры – Magic 8 Ball и Leveler – уже были созданы сообществом разработчиков.



Игра Spin the Bottle будет отображаться прямо на Glyph Matrix / Фото 9to5Google



Задняя панель с новой Glpyh Matrix / Фото CNet

Особым нововведением является поддержка сторонних приложений. Эту возможность Nothing называет "Glyph Toys". Это своеобразные виджеты, включающие:

Glyph Mirror (Глифовое зеркало).

Digital Clock (Цифровые часы).

Stopwatch (Секундомер).

Battery Indicator (Индикатор батареи).

Solar Clock (Солнечные часы).

Если в случае часов или секундомера все понятно, то что означает "глифовое зеркало" или "крути бутылку" – не говорят. В общем Nothing пока не разглашает полный функционал, который будет предложен в Glyph Matrix. Платформа является открытой, поэтому Nothing поощряет разработчиков придумывать и реализовывать собственные идеи.

Главное, что можно сказать сейчас – Glyph Matrix будет иметь очень много вариантов использования. Разработчики программ смогут адаптировать свои приложения под смартфон, чтобы отображать те или иные оповещения или другую информацию для удобства пользователя. Однако это означает, что вам, вероятно, придется постоянно держать телефон экраном вниз, чтобы все это видеть. Если в случае обычных глифов вы могли легко увидеть, что задняя крышка смартфона мигает, то в этом случае так уже не будет.

Что еще по дизайну

Дизайн смартфона также включает необычное расположение тройной камеры, что отличается от стандартных квадратных или круглых блоков. Дело в том, что компания нарушила симметрию – первая камера расположена немного левее, чем та, что размещена под ней . Это может не понравиться перфекционистам. Устройство выглядит лучше вживую, чем на рендерах, говорят первые обозреватели.

. Это может не понравиться перфекционистам. Устройство выглядит лучше вживую, чем на рендерах, говорят первые обозреватели. Смартфон доступен в белом и черном цветах.

Nothing Phone (3) является толще и тяжелее, чем ожидалось, хотя для некоторых пользователей это может быть преимуществом.

Главные характеристики

Nothing Phone (3) позиционируется компанией как "настоящий флагман". Он оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 4, построенным по 4-нанометровой архитектуре. Устройство доступно с 12 или 16 гигабайтами с 12 или 16 гигабайтами оперативной памяти и 256 или 512 гигабайтами встроенной памяти.



Nothing Phone (3) / Фото Nothing

Он имеет 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800x1260 пикселей, которое Nothing называет "1.5K". Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и достигает пиковой яркости 4500 нит. Для защиты дисплея используется стекло Gorilla Glass 7i спереди и Gorilla Glass Victus сзади.



Nothing Phone (3) / Фото CNet



Nothing Phone (3) / Фото CNet

Батарея Nothing Phone (3) имеет емкость 5150 мАч (5500 мАч в индийской версии) и использует технологию кремний-карбида. Телефон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Ватт через USB-C и беспроводную зарядку мощностью 15 Ватт (без Qi2).

Камеры

Nothing Phone (3) оснащен четырьмя 50-мегапиксельными сенсорами:

Основная задняя камера имеет 1.3-дюймовый сенсор, что на 20% больше, чем в Phone (2), с диафрагмой f/1.68.

Перископический телеобъектив обеспечивает 3-кратный оптический зум и 60-кратный цифровой зум с AI Super Res Zoom.

Ультраширокоугольный объектив предлагает угол обзора 114 градусов.

Фронтальная камера также имеет разрешение 50 МП (по сравнению с 32 МП в предыдущей модели).

Все четыре камеры могут снимать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду.



Камеры Nothing Phone (3) / Фото CNet

Операционная система и поддержка

Смартфон работает под управлением Android 15 с Nothing OS 3.5. Компания обещает 5 лет основных обновлений Android и 7 лет обновлений безопасности.

Nothing OS 3.5 включает новые функции, такие как "Flip to Record" в Essential Space, которая позволяет записывать встречи и получать ИИ-транскрипции и резюме. Для активации этой функции нужно нажать Essential key и положить телефон экраном вниз. Сейчас веб-интерфейс для доступа к этим транскрипциям и резюме отсутствует.

Также представлена функция "Smart Search" или "Essential Search", которая сочетает возможности поиска на устройстве (настройки, файлы, фотографии) с ИИ-поиском в интернете по естественным запросам. Это похоже на интеграцию Siri с ChatGPT в iPhone.

Компания в целом сейчас активно развивает свои ИИ-функции в рамках Essential Space, поэтому со временем мы услышим больше.

Цена

Стартовая цена Nothing Phone (3) составляет 799 долларов, а для модели с 512 ГБ памяти - 899 долларов. В Европе и Великобритании цена составит €799/£799 соответственно.

Предварительные заказы открываются 4 июля, а общая доступность устройства начнется 15 июля. Nothing Phone (3) будет продаваться на собственном веб-сайте компании и через Amazon. Это второе устройство Nothing, которое будет широко доступно в США. Но в Украине компания все еще не будет представлена официально.

Что говорят первые отзывы

Компания пригласила на презентацию журналистов, поэтому они имели возможность взглянуть на смартфон. Несмотря на то, что Nothing позиционирует Phone (3) как "настоящий флагман", некоторые обозреватели отмечают, что он не совсем соответствует этому званию из-за "менее мощного чипсета, экран, меньшую батарею и короткий срок поддержки программного обеспечения" по сравнению с другими премиальными флагманами на рынке. Однако, по цене в 799 долларов, он прямо конкурирует с такими устройствами, как Samsung Galaxy S25.