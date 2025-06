Nothing назвала дату выхода флагмана Phone (3) и говорит, что "убила" свои культовые глифы

Компания Nothing официально подтвердила дату презентации своего нового флагманского смартфона Phone (3). Ожидается, что устройство получит существенные изменения в дизайне, в частности, может отказаться от знакового интерфейса Glyph в пользу нового решения.

Официальная дата презентации

Компания Nothing подтвердила, что официальная дата запуска Nothing Phone (3) – 1 июля. Презентация запланирована на 18:00 по британскому летнему времени (BST), что соответствует 20:00 в Украине. Nothing объявила о дате через короткое видео, опубликованного в соцсети X, а также открыла страницу для регистрации на своем вебсайте, чтобы те, желающие, могли получать обновления о будущем смартфоне, сообщает 24 Канал.

Ранее компания уже намекала на летнее окно запуска. Недавние сообщения свидетельствуют о том, что Nothing меняет направление в дизайне своих устройств и отказывается от фирменного интерфейса Glyph, который был представлен в Phone (1) и Phone (2). Хотя компания заявила, что "убила интерфейс Glyph", возможно, она не полностью отказывается от световой системы, а вместо этого переосмысливает ее, чтобы она была более согласованной с эстетикой точечной матрицы Nothing OS.

В видеотизере, который анонсировал дату, можно увидеть мигающий узор света в стиле точечной матрицы. Этот узор намекает на возможное визуальное направление Phone (3). Если присмотреться к мигающему узору в тизере, можно заметить, что световая система выглядит как матрица или имеет прямоугольный формат, в отличие от сегментированных полос и колец, которые были на предыдущих телефонах. Это может помочь представить подсветку более интегрированным способом, придавая устройству более современный вид.

По недавним утечкам, ожидается, что Nothing Phone (3) будет стоить 799 долларов США. Компания известна тем, что имеет отдельную базу поклонников, которые ищут инновации и смелый дизайн, что остается визитной карточкой бренда. Nothing также практикует привлечение пользователей к созданию дизайна своих устройств, выпуская специальную community edition, разработанную в соответствии с пожеланиями сообщества.