Nothing назвала дату виходу флагмана Phone (3) і каже, що "вбила" свої культові гліфи

Компанія Nothing офіційно підтвердила дату презентації свого нового флагманського смартфона Phone (3). Очікується, що пристрій отримає суттєві зміни в дизайні, зокрема, може відмовитися від знакового інтерфейсу Glyph на користь нового рішення.

Офіційна дата презентації

Компанія Nothing підтвердила, що офіційна дата запуску Nothing Phone (3) – 1 липня. Презентація запланована на 18:00 за британським літнім часом (BST), що відповідає 20:00 в Україні. Nothing оголосила про дату через коротке відео, опубліковане в соцмережі X, а також відкрила сторінку для реєстрації на своєму вебсайті, щоб ті, хто бажає, могли отримувати оновлення про майбутній смартфон, повідомляє 24 Канал.

Раніше компанія вже натякала на літнє вікно запуску. Нещодавні повідомлення свідчать про те, що Nothing змінює напрямок у дизайні своїх пристроїв і відмовляється від фірмового інтерфейсу Glyph, який був представлений у Phone (1) та Phone (2). Хоча компанія заявила, що "вбила інтерфейс Glyph", можливо, вона не повністю відмовляється від світлової системи, а натомість переосмислює її, щоб вона була більш узгодженою з естетикою крапкової матриці Nothing OS.

У відеотизері, який анонсував дату, можна побачити миготливий візерунок світла у стилі крапкової матриці. Цей візерунок натякає на можливий візуальний напрямок Phone (3). Якщо придивитися до миготливого візерунка в тизері, можна помітити, що світлова система виглядає як матриця або має прямокутний формат, на відміну від сегментованих смуг і кілець, які були на попередніх телефонах. Це може допомогти представити підсвічування у більш інтегрований спосіб, надаючи пристрою сучаснішого вигляду.

За недавніми витоками, очікується, що Nothing Phone (3) буде коштувати 799 доларів США. Компанія відома тим, що має окрему базу шанувальників, які шукають інновації та сміливий дизайн, що залишається візитівкою бренду. Nothing також практикує залучення користувачів до створення дизайну своїх пристроїв, випускаючи спеціальну community edition, розроблену відповідно до побажань спільноти.