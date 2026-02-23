Nothing официально раскрыла дизайн смартфона Phone (4a) официально раскрыла дизайн смартфона Phone (4a)
Компания Nothing продолжает придерживаться стратегии постепенного раскрытия своих новинок, на этот раз сосредоточив внимание на визуальной составляющей будущего устройства. Официальные изображения демонстрируют эволюцию фирменного стиля, где прозрачные элементы и подсветка остаются центральными элементами идентичности бренда.
Что мы знаем о будущем Nothing Phone (4a)?
Бренд Nothing официально презентовал дизайн задней панели своего нового смартфона Phone (4a). Хотя полноценная премьера запланирована на 5 марта 2026 года, производитель решил не держать внешний вид в секрете, подтвердив многие предыдущие догадки аналитиков, пишет 24 Канал.
Смотрите также Galaxy S26 Ultra еще не вышел, а уже обошел по производительности топовый iPhone 17 Pro Max
Изображение, которое, вероятно, призвано обогнать возможные утечки, опубликовали 23 февраля на странице компании Nothing в соцсети X. Внешность устройства выглядит сбалансированной, сохраняя при этом характерную для марки эстетику, которая уже успела стать узнаваемой на рынке мобильных устройств.
Nothing Phone (4a) / Фото Nothing
Одной из самых интересных деталей обновленного дизайна стало изменение расположения фирменных световых индикаторов. Система Glyph, которая ранее занимала значительную часть задней поверхности, теперь сосредоточена справа в виде матричной панели Glyph Bar. Она состоит из 63 отдельных мини-светодиодов, которые выстроены в вертикальный столбик, сформированный из небольших квадратиков.
Система Glyph в новом смартфоне Nothing Phone (4a) / Фото Nothing
Это решение позволяет сохранить функциональность визуальных уведомлений, одновременно придавая смартфону более лаконичный и современный вид, хотя это явно понравится не всем.
Основной акцент в дизайне сделан на модули камер и полупрозрачной структуре корпуса, что открывает вид на внутренние компоненты устройства.
Несмотря на то, что до официального мероприятия остается еще некоторое время, в сети уже появились подробные технические характеристики модели. Смартфон получит AMOLED-дисплей диагональю 6.7 дюйма. Экран будет поддерживать высокое разрешение и частоту обновления изображения на уровне 120 герц, что обеспечит плавность интерфейса и качественную картинку в играх и при просмотре мультимедийного контента, пишет Gizmochina.
- Производительность Phone (4a) будет базироваться на чипсете Snapdragon 7s Gen 4.
- Ожидается, что производитель предложит конфигурации с 8 или 12 гигабайтами оперативной памяти.
- Для хранения данных пользователи смогут выбрать варианты с накопителем емкостью 128 или 256 гигабайт.
- Отдельное внимание уделили автономности: аппарат оснастят батареей на 5400 миллиампер-часов, а скорость зарядки составит 50 ватт.
- Корпус устройства получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP65.
Nothing планирует выпустить смартфон в четырех цветовых решениях: классических черном и белом, а также в новых для линейки синем и розовом цветах.
Камеры
Фотовозможности смартфона будут представлены тройной основной камерой.
- Главный модуль будет иметь разрешение 50 мегапикселей.
- Такое же разрешение в 50 мегапикселей получит и телеобъектив, который обеспечит 3.5-кратное оптическое приближение.
- Дополнять эту систему будет ультраширокоугольный объектив на 8 мегапикселей.
Смотрите также Компания Nothing выдала профессиональные снимки на фотоаппарат за фотографии на смартфон Phone 3
Дата презентации
Интересно, что презентация 5 марта состоится в тот же день, когда свое мероприятие проведет компания Apple, что обещает сделать этот вечер чрезвычайно насыщенным для мира технологий.
Стоит также напомнить, что по словам Карла Пея, руководителя компании, в 2026 году ожидается определенное повышение цен на новые модели смартфонов бренда. При этом выход флагманского Phone (4) в этом году не планируется, поэтому бюджетный Phone (4a) станет главной новинкой сезона для фанатов марки.