Nothing офіційно розкрила дизайн смартфона Phone (4a)

Компанія Nothing продовжує дотримуватися стратегії поступового розкриття своїх новинок, цього разу зосередивши увагу на візуальній складовій майбутнього пристрою. Офіційні зображення демонструють еволюцію фірмового стилю, де прозорі елементи та підсвічування лишаються центральними елементами ідентичності бренду.

Що ми знаємо про майбутній Nothing Phone (4a)?

Бренд Nothing офіційно презентував дизайн задньої панелі свого нового смартфона Phone (4a). Хоча повноцінна прем'єра запланована на 5 березня 2026 року, виробник вирішив не тримати зовнішній вигляд у секреті, підтвердивши багато попередніх здогадок аналітиків, пише 24 Канал.

Зображення, котре, ймовірно, покликане обігнати можливі витоки, опублікували 23 лютого на сторінці компанії Nothing у соцмережі X. Зовнішність пристрою виглядає збалансованою, зберігаючи при цьому характерну для марки естетику, яка вже встигла стати впізнаваною на ринку мобільних пристроїв.



Nothing Phone (4a) / Фото Nothing

Однією з найцікавіших деталей оновленого дизайну стала зміна розташування фірмових світлових індикаторів. Система Glyph, яка раніше займала значну частину задньої поверхні, тепер зосереджена праворуч у вигляді матричної панелі Glyph Bar. Вона складається з 63 окремих міні-світлодіодів, які вишикувані у вертикальний стовпчик, сформований із невеликих квадратиків.



Система Glyph у новому смартфоні Nothing Phone (4a) / Фото Nothing

Це рішення дозволяє зберегти функціональність візуальних сповіщень, одночасно надаючи смартфону більш лаконічного та сучасного вигляду, хоча це явно сподобається не всім.

Основний акцент у дизайні зроблено на модулі камер та напівпрозорій структурі корпусу, що відкриває вид на внутрішні компоненти пристрою.

Попри те, що до офіційного заходу залишається ще певний час, у мережі вже з'явилися детальні технічні характеристики моделі. Смартфон отримає AMOLED-дисплей діагоналлю 6.7 дюйма. Екран підтримуватиме високу роздільну здатність і частоту оновлення зображення на рівні 120 герц, що забезпечить плавність інтерфейсу та якісну картинку в іграх та при перегляді мультимедійного контенту, пише Gizmochina.

Продуктивність Phone (4a) базуватиметься на чипсеті Snapdragon 7s Gen 4.

Очікується, що виробник запропонує конфігурації з 8 або 12 гігабайтами оперативної пам'яті.

Для зберігання даних користувачі зможуть обрати варіанти з накопичувачем ємністю 128 або 256 гігабайтів.

Окрему увагу приділили автономності: апарат оснастять батареєю на 5400 міліампер-годин, а швидкість зарядки складе 50 ват.

Корпус пристрою отримає захист від пилу та вологи за стандартом IP65.

Nothing планує випустити смартфон у чотирьох кольорових рішеннях: класичних чорному та білому, а також у нових для лінійки синьому та рожевому кольорах.

Камери

Фотоможливості смартфона будуть представлені потрійною основною камерою.

Головний модуль матиме роздільну здатність 50 мегапікселів.

Таку ж роздільну здатність у 50 мегапікселів отримає і телеоб'єктив, який забезпечить 3.5-кратне оптичне наближення.

Доповнюватиме цю систему ультраширококутний об'єктив на 8 мегапікселів.

Дата презентації

Цікаво, що презентація 5 березня відбудеться в той самий день, коли свій захід проведе компанія Apple, що обіцяє зробити цей вечір надзвичайно насиченим для світу технологій.

Варто також нагадати, що за словами Карла Пея, керівника компанії, у 2026 році очікується певне підвищення цін на нові моделі смартфонів бренду. При цьому вихід флагманського Phone (4) у цьому році не планується, тому бюджетний Phone (4a) стане головною новинкою сезону для фанатів марки.