Платформа для повышения продуктивности Notion, которой пользуются миллионы людей по всему миру, сделала шаг в будущее, представив своего первого полноценного ИИ-агента. Этот инструмент призван не просто помогать с поиском информации, но и выполнять сложные многоэтапные задачи, анализировать данные и автоматизировать рабочие процессы, освобождая время пользователей для более творческих дел.

Как новый ИИ-агент от Notion изменит вашу работу?

На недавнем событии "Make with Notion" компания анонсировала запуск инструмента, который знаменует собой эволюцию предыдущей функции Notion AI. Если раньше искусственный интеллект мог только искать или обобщать контент, то новый агент способен на гораздо большее. Он использует все страницы и базы данных пользователя как контекст для выполнения задач, что позволяет ему глубоко понимать рабочее пространство, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также После значительного скачка крупные компании начали сокращать использование искусственного интеллекта

Новый ИИ-агент может самостоятельно создавать и обновлять страницы или базы данных, добавляя новую информацию, свойства или изменяя вид представления данных. Например, он может автоматически генерировать заметки для встреч, готовить отчеты с анализом конкурентов или создавать страницы для сбора отзывов. Текущая версия инструмента способна выполнять задачи длительностью до 20 минут, обрабатывая сотни страниц одновременно.

Одной из ключевых особенностей является возможность взаимодействия с внешними платформами. Пользователи могут дать агенту команду создать панель для отслеживания ошибок, собрав данные из различных источников, таких как Slack, электронная почта и Google Drive. Это превращает Notion в центральный хаб для управления информацией из различных сервисов.

Для управления агентом пользователи могут настроить специальную страницу "профиля". На ней можно задать инструкции по стилю вывода информации, правил ссылки на источники и места сохранения конечных результатов.



Настройка агента в Notion позволяет также выбрать акценты на изображении / Скриншот 24 Канала

Также появилась функция "памяти": можно попросить агента запомнить ключевые моменты о вас и ваши особенности работы, которые будут сохраняться в профиле и будут доступны для редактирования. Агент запоминает эти указания и использует их в дальнейшей работе, что избавляет от необходимости повторять инструкции.

Какие варианты использования?

Во время демонстрации компания показала несколько практических примеров использования агента:

Он анализировал отзывы на целевые страницы и обновлял их, создавал трекер для посещения ресторанов, готовил итоги, аналитику и предложения на основе заметок со встреч и формировал подробный отчет о конкурентах.

Варианты использования также включают создание и редактирование email-кампаний, сбор и анализ отзывов, собранных на нескольких платформах, в один отчет.

Агент может взять на себя целый проект: от создания плана запуска и разбивки его на задачи до назначения ответственных и создания черновиков документов.

Агенты могут обновлять или создавать сотни страниц одновременно.

Сейчас для запуска этих действий нужна ручная команда пользователя.

Как настроить агента?

Компания выбрала весьма странный способ настройки агентов. Когда вы нажимаете на кнопку настройки поведения и стиля ответов, создается новая страница с текстом, в котором прописаны все инструкции. Вы можете отредактировать ее, добавив что-то свое – желаемый стиль написания текстов, источники для ссылок и правила для сортировки заданий. Это резко контрастирует с тем, как обычно настраиваются такие агенты. Фактически вам теперь придется постоянно держать эту страницу среди всех своих других страниц.

Вы можете настроить несколько таких страниц, а затем выбирать нужную для каждого нового обращения к агенту.

В Notion интегрированы последние версии крупных языковых моделей, такие как Claude Sonnet 4 и GPT-5, без дополнительной платы. Пользователи могут выбирать, какую модель будет использовать их агент.

Что планирует Notion?

В Notion уверяют, что вскоре появится возможность создавать кастомизированных агентов , которые будут работать по расписанию или по определенным триггерам. Например, для сбора отзывов клиентов, публикации еженедельных отчетов о проектах или обработки ІТ-запросов.

, которые будут работать по расписанию или по определенным триггерам. Например, для сбора отзывов клиентов, публикации еженедельных отчетов о проектах или обработки ІТ-запросов. Кроме того, компания планирует выпустить библиотеку шаблонов для агентов, что позволит быстро выбирать готовые сценарии для типовых задач.

Этот запуск является логическим продолжением стратегии Notion, которая в течение последних двух лет активно расширяла свою экосистему, добавив календарь, клиент для Gmail и инструменты для корпоративного поиска.

Появление ИИ-агентов является общим трендом на рынке – подобные решения уже представили такие гиганты, как Salesforce, Fireflies и Read AI, стремясь максимально автоматизировать обработку и обновление информации в корпоративной среде.