В Украине появится новое приложение для оповещения об угрозах с воздуха на базе Дии
В Украине создадут новое государственное мобильное приложение для отслеживания воздушных угроз на базе сервиса Дия. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Нововведение станет частью масштабных изменений, которые утвердил Кабинет Министров для адаптации государства к вражеским атакам.
Что готовят
Новый цифровой инструмент поможет объединить всю важную информацию об угрозах с воздуха в одном месте, пишет "Украинская правда". По замыслу чиновников, сервис будет отправлять уведомления из официального первоисточника непосредственно на телефоны граждан. Помимо сообщений о тревогах, приложение будет отображать направление движения ракет, беспилотников и других угроз.
На базе Дии будет создано государственное приложение о воздушных тревогах, об опасности, о движении "Шахедов", дронов, ракет, чтобы было единое информационное поле об актуальных угрозах и в целом информирование из первоисточника, от правительства,
– прокомментировал премьер-министр Сергей Корецкий.
Новая классификация воздушных угроз
Кабинет Министров также меняет подход к гражданской защите. В частности, чиновники разделили сирены на два отдельных уровня по степени опасности.
- Желтый уровень будет означать угрозу со стороны вражеских беспилотников. В таких случаях сирена будет звучать в течение 30 секунд. Несмотря на сложные условия безопасности, правительство разрешило предприятиям и бизнесу работать при таком сигнале, если работники и посетители имеют гарантированный доступ к укрытиям. Для обустройства укрытий Кабмин предоставил предпринимателям три месяца переходного периода. Владельцы каждого заведения должны четко обозначить наличие или отсутствие безопасного пространства.
- Власти будут объявлять красный уровень в случае угрозы ракетных или комбинированных ударов. Тогда сирена будет звучать одну минуту. В таком случае все компании и заведения должны немедленно прекратить работу, а люди – перейти в укрытия.
Однако для детских садов и школ действуют другие правила. Там воспитатели и учителя должны немедленно уходить в укрытие при любом уровне угрозы. Также правительство полностью отменило повторную сирену, которая ранее сигнализировала об отмене тревоги.
Адаптация инфраструктуры и поддержка бизнеса
Параллельно власти ускоряют установку мобильных укрытий в населенных пунктах. Государство планирует софинансировать этот процесс совместно с местными бюджетами. Кроме того, Кабмин рекомендует киевским властям скорректировать продолжительность комендантского часа, установив его в пределах с 01:00 до 05:00. Также в Киеве должны оптимизировать движение транзитных грузовиков и пассажирского транспорта к вокзалам, обеспечить работу метро во время желтой тревоги и увеличить количество наземного транспорта при необходимости.
Наша цель – помочь Украине выжить экономически: бизнес должен работать, налоги должны поступать, а зарплаты должны выплачиваться,
– добавил премьер-министр Сергей Корецкий.
На пятом году полномасштабного противостояния страна адаптирует свои системы к новым вызовам. Обновленные правила помогут защитить жизни граждан и в то же время не позволят врагу парализовать работу экономики и критической инфраструктуры города.