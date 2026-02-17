5 полезных фишек Android, которые вы могли не заметить после обновления смартфона

Google часто внедряет важные улучшения Android, но никому об этом не рассказывает. Именно поэтому вы зачастую можете даже не догадываться, на что способен ваш смартфон, особенно, если не следите за обновлениями системы. А именно недавние обновления принесли несколько очень полезных функций, которые вам не захочется пропускать.

Скорее всего, пока вы спали (а обновления чаще всего устанавливаются ночью), ваш смартфон "выучил несколько новых трюков". На этот раз Android получил усовершенствованный поиск, новые инструменты защиты от краж и умное управление памятью, рассказывает 24 Канал.

Какие именно скрытые возможности появились в вашем смартфоне?

Интересных функций немало, поэтому мы постараемся кратко пройтись по каждой достойной внимания новой фишке операционной системы Android. Кое-что из этого вам точно пригодится во время ежедневного использования устройства.

Легкий поиск всего, что на экране смартфона

Одним из самых интересных изменений стал обновленный инструмент Circle to Search. Эта функция позволяет найти вам практически что-либо из того, что вы видите на экране смартфона. Например вы листаете инстаграм, а у любимого блогера на столе красивая ваза, которую вам также хотелось бы иметь. Благодаря Circle to Search вы можете просто обвести желаемый предмет на экране, а Google найдет его название, модель, цену или магазин где его можно купить.

Но теперь это не просто способ быстро найти что-то в интернете, а полноценный помощник, интегрирован в систему. Чтобы активировать его, достаточно зажать навигационную панель, после чего можно обводить любые объекты на экране, как объясняет Google.

Функция научилась мгновенно переводить текст прямо поверх изображения, распознавать музыку, звучащую на фоне, и даже поддерживает голосовые запросы. Более того, перевод теперь не исчезает во время пролистывания страницы, что значительно облегчает чтение страниц на непонятном вам языке.

Защита от краж в реальном времени

Без обновленных функций безопасности не обходится ни один апдейт, поэтому разработчики и здесь значительное внимание разработчики уделили именно безопасности. Однако в этом речь пойдет не о безопасности системы, а о защите самого смартфона от угона.

В Android появились инструменты, работающие в фоновом режиме и защищающие устройство в реальных критических ситуациях защищают устройство в реальных критических ситуациях. Например, система теперь способна распознать внезапные движения, характерные для кражи, и автоматически заблокировать смартфон, если кто-то выхватил его из рук и побежал.

Также предусмотрена "офлайн-блокировка", которая срабатывает, если гаджет длительное время не имеет связи с сетью, и возможность дистанционной блокировки в случае потери, объясняет MakeUseOf.

Приватность пользователя

Но и о самом пользователе разработчики также не забыли. Кроме защиты от физического похищения, добавлены функции для приватности.

Смартфон теперь может предупредить владельца, если рядом с ним в течение длительного времени перемещается чужой Bluetooth-трекер (например, AirTag). Система поможет найти устройство слежения и выключить его.

В дополнение к этому в приложении "Google Сообщения также" появилась возможность автоматического размытия чувствительных изображений перед их просмотром или отправкой, и теперь спрятать изображение за спойлером можно не только в мессенджерах, но и в обычных "Сообщениях", если вы ими пользуетесь.

Как изменилась запись видео

Улучшения коснулись и повседневных задач, например запись видео с экрана. Если раньше записывался весь дисплей со всеми уведомлениями и служебными значками, то теперь можно выбрать запись только конкретного приложения или определенной области. Это позволяет создавать чистые ролики без лишней информации в статус-баре, которые не требуют дальнейшего редактирования.

Проблема нехватки памяти решена

Всем нам прекрасно знакома ситуация, когда рано или поздно появляется раздражающее оповещение о низком размере памяти на устройстве. С осторожностью можно сказать, что наконец-то эта проблема решена.

Разработчики приняли решение принести в жертву приложения, которыми редко пользуются владельцы смартфонов. Новая функция автоматической архивации удаляет большую часть файлов приложения, но сохраняет ее иконку, ваши данные и настройки.

Когда такое приложение снова понадобится, достаточно нажать на значок – система загрузит недостающие компоненты с Play Store, и оно заработает в прежнем состоянии. Включить эту опцию можно в настройках Google Play в разделе "Общие".

Учитывая практически повсеместное наличие мобильной сети с 4G интернетом, это будет происходить относительно быстро. А счастливчики, которые используют 5G вообще не почувствуют существенных задержек. Также вам больше не стоит будет беспокоиться о забытых приложениях, ведь смартфон практически сам будет удалять их.

Появились ли эти функции у вас? Стоит проверить настройки после последнего обновления системы, ведь именно там часто скрываются новые полезные переключатели.