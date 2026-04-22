"Мы снова изменим мир": будущий CEO Apple сделал громкое заявление

Будущий генеральный директор Джон Тернус поделился своим видением развития Apple во время внутренней встречи. Он заявил о новом этапе инноваций, особенно в направлении искусственного интеллекта, и пообещал амбициозные изменения для продуктов и сервисов компании.

О первых заявлениях Джона Тернуса относительно будущего Apple рассказал журналист Bloomberg Марк Герман.

Что именно готовит Apple под руководством Тернуса?

Во время закрытой встречи сотрудников, которая состоялась в Театре Стива Джобса, будущий CEO Джон Тернус выступил вместе с действующим руководителем Тим Кук. Тернус назвал нынешний период самым интересным за всю свою карьеру в компании.

По его словам, Apple входит в фазу, когда технологии открывают принципиально новые возможности. Особый акцент он сделал на развитии искусственного интеллекта, который, по его оценке, имеет почти безграничный потенциал. Это означает, что будущие продукты и сервисы компании могут получить новые функции и сценарии использования, которые ранее были невозможны.

В то же время Тернус не раскрыл конкретных деталей будущих разработок. Однако он дал понять, что компания готовит масштабные изменения, подытожив свою речь заявлением о намерении "снова изменить мир".

Apple продолжит стоять на своем

Отдельно он подчеркнул, что даже на фоне технологических прорывов Apple не откажется от своих ключевых принципов. Дизайн будет оставаться фундаментом всех продуктов, а вопрос конфиденциальности пользователей и экологической ответственности и в дальнейшем будут среди приоритетов.

Относительно Тима Кука, он сообщил сотрудникам, что не планирует полностью покидать компанию. После передачи должности генерального директора он намерен долгое время оставаться исполнительным председателем совета директоров. В этой роли Кук будет помогать в стратегических вопросах и взаимодействии с политическими структурами по всему миру.

Официально Джон Тернус возглавит Apple уже 1 сентября, открыв новую страницу в истории компании.

Кто такой Джон Тернус и почему именно он возглавит Apple?

Джон Тернус – инженер с более чем 20-летним опытом в Apple, который работает в компании с 2001 года. Он руководил разработкой ключевых продуктов – от iPhone и Mac до AirPods и Vision Pro – и сыграл важную роль в переходе компьютеров Mac на собственные чипы Apple Silicon, как пишет The Guardian.

Именно под его руководством компания расширила линейку устройств и укрепила позиции на рынке ПК и носимых гаджетов. Кроме того, Тернус известен прагматичным стилем управления и фокусом на качестве продуктов, а не на громких обещаниях.

Если коротко подытожить реакцию технологического сообщества и лидеров отрасли, то назначение Тернуса на пост CEO Apple считают логичным продолжением курса компании: он хорошо знает внутренние процессы Apple и уже много лет входит в ключевую команду, которая формирует ее продуктовую стратегию.