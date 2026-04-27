Новый CEO Apple сделал важное заявление о стратегии компании

Новый генеральный директор Apple Inc. Джон Тернус во время своего первого внутреннего выступления дал понять, что компания не собирается отказываться от курса на развитие сервисов. Вместо акцента на новых iPhone или сложных гаджетах он открыто поддержал направление, которое уже приносит Apple более 100 миллиардов долларов.

Как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, Тернус значительную часть выступления посвятил подразделению сервисов, которое сегодня возглавляет Эдди Кью (Eddy Cue). Именно это направление уже давно стало одним из ключевых источников стабильного дохода для компании.

Почему новый CEO Apple сделал ставку именно на сервисы?

По словам Тернуса, он восхищается тем, что удалось построить команде сервисов, и не планирует замедлять ее развитие. Наоборот, новый CEO прямо заявил о намерении расширять это направление.

Чтобы подчеркнуть свою позицию, он даже привел собственный ежедневный сценарий использования продуктов Apple. Утром – Apple Music, в дороге – подкасты, для покупок – Apple Pay, для хранения данных – iCloud, а вечером – просмотр контента через Apple TV+.

Особое внимание Тернус уделил именно Apple Pay. Он назвал этот сервис своим любимым продуктом компании и отметил, что он фактически изменил сам подход к коммерции и способ, которым люди совершают покупки. По его мнению, именно здесь лучше всего сочетаются аппаратная часть, программное обеспечение и сервисы Apple.

Для компании это важный сигнал. Ранее Тим Кук (Tim Cook) вместе с Эдди Кью и бывшим финансовым директором Лукой Маэстри (Luca Maestri) несколько лет последовательно смещали акцент бизнеса с продажи iPhone на модель стабильной прибыли от подписок и цифровых сервисов. Это стало особенно трудным на фоне замедления роста продаж смартфонов, пишет Phone Arena.

Инвесторы опасались, что руководитель с сильным бэкграундом в "железе" может вернуть компанию к старой модели, где главный фокус – только на устройствах. Но уже первое выступление Тернуса фактически закрыло эти сомнения.

Особенно показательным стал выбор именно Apple Pay в качестве примера. Сервис существует почти десять лет, но продолжает активно развиваться: появляются рассрочки, бонусные программы, новые сценарии оплаты и расширенные возможности оформления покупок. По оценкам, Apple получает около 4 миллиардов долларов в год благодаря комиссии в 0,15% с транзакций.

Фактически, Тернус дал понять: независимо от того, кто возглавляет компанию, стратегия регулярного дохода через сервисы остается неизменной. И для Apple – это, вероятно, даже важнее очередного нового iPhone.