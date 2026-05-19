Японские ученые создали чип будущего – он в 1000 раз быстрее и почти не греется

Исследователи из Японии представили экспериментальный элемент для микросхем, который может кардинально изменить вычислительную технику. Если разработку удастся масштабировать, она откроет путь к значительно более мощным и экономным устройствам.

Команда исследователей из Токийского университета сообщила о создании нового устройства для обработки информации – так называемого "энергонезависимого квантового переключающего элемента". По словам ученых, эта технология способна увеличить скорость работы компьютерных чипов в 1000 раз без дополнительного нагрева. Об этом пишет Techradar.

Как новый квантовый элемент может изменить будущее компьютеров?

Главная особенность разработки заключается в том, что она работает не через традиционное движение электрического тока, а использует магнитные свойства электронов для хранения информации. Это может стать ответом на одну из главных проблем современной электроники – перегрев процессоров при повышении скорости вычислений.

В традиционных полупроводниках каждый бит информации записывается благодаря прохождению электрического тока через транзисторы. Проблема заключается в том, что чем быстрее работает система, тем больше тепла она производит.

Именно нагрев стал одним из ключевых барьеров развития микроэлектроники. Даже самые современные процессоры вынуждены работать в пределах тепловых ограничений, а производители тратят огромные ресурсы на системы охлаждения.

Сейчас для записи одного бита данных требуется примерно одна наносекунда. Попытки ускорить этот процесс приводят к критическому перегреву. Новая разработка Токийского университета демонстрирует другой подход.

Как работает новый элемент?

Основой устройства стали два материала – тантал и манганин. Когда через слой тантала проходит электрический сигнал, он создает магнитный эффект, который меняет направление микроскопической магнитной силы в слое манганина. Именно это направление и сохраняет информацию как отдельный бит.

Такой подход позволяет записывать данные без постоянного прохождения тока, что существенно уменьшает тепловыделение.

Как сообщает Nikkei, во время лабораторных испытаний система смогла обработать один бит информации всего за 40 пикосекунд. Это примерно в 1000 раз быстрее современных технологий. Для понимания масштаба: одна пикосекунда – это одна триллионная доля секунды.

Одним из ключевых показателей стала стабильность работы. Во время тестирования квантовый переключающий элемент безотказно отработал более 100 миллиардов циклов записи информации.

Для сравнения, обычные чипы при подобном уровне нагрузки перегрелись бы уже после примерно 10 миллионов циклов.

Исследователи также обнаружили еще одно важное свойство: производительность системы растет с уменьшением физических размеров компонентов.

Это означает, что дальнейшая миниатюризация может не ухудшить характеристики, как это часто случается в классических технологиях, а наоборот – сделать систему еще более эффективной.

Что это значит для ноутбуков и дата-центров?

Потенциальный эффект от коммерческого внедрения может быть колоссальным. По оценкам команды, энергопотребление информационной обработки может сократиться до одной сотой от современного уровня.

Практические последствия звучат почти фантастически. Например, большой дата-центр уровня тех, которые использует Google, сегодня потребляет столько электроэнергии, сколько нужно примерно 80 000 домохозяйствам. С новой технологией этот показатель потенциально можно снизить до уровня около 800 домохозяйств.

Для потребительских устройств сценарий не менее впечатляющий. MacBook Pro, который сейчас нужно заряжать ежедневно, теоретически мог бы работать до трех месяцев на одном заряде. Также это может дать толчок к созданию принципиально новых систем искусственного интеллекта, мобильных устройств и серверов.

Почему ждать придется еще годы?

Несмотря на обнадеживающие результаты, технология находится лишь на раннем лабораторном этапе. Ученые доказали работоспособность физического принципа, но это только первый шаг.

Следующий этап – создание прототипа полноценного чипа, который можно интегрировать в производственные процессы. По текущим планам, первый рабочий прототип может появиться не ранее 2030 года. После этого понадобятся годы на масштабирование производства, сертификацию, привлечение инвестиций и адаптацию фабрик.

История технологий знает немало случаев, когда перспективные лабораторные открытия так и не доходили до массового рынка из-за сложности производства или высокой себестоимости.

Однако если инженерам удастся преодолеть эти барьеры, разработка Токийского университета может стать одним из крупнейших прорывов в микроэлектронике за последние десятилетия.