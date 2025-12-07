Toyota представила новый суперкар – мощный гибрид для дорог

Toyota показала свой новый флагманский спорткар GR GT – гибридный болид с V8, разработанный параллельно с гоночной версией GT3. Модель не имеет шильдиков Toyota или Lexus, получила новое алюминиевое шасси, мощный twin-turbo мотор и ориентированный на трек дизайн.

Toyota представила GR GT на территории Woven City возле автодрома Фудзи. Модель демонстрировали вместе с гоночной GR GT3 и электрическим концептом Lexus LFA. Хоть авто официально еще находится в разработке, серийный дебют планируют на 2027 год. Новинка станет первым для группы Toyota автомобилем с совершенно новым гибридным V8 и алюминиевым каркасом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Toyota.

Что известно о новом GR GT?

Хотя GR GT официально называют переднемоторным заднеприводным авто, сам V8 установлен полностью за передней осью – фактически это машина со схемой front-mid-engine.

Стандартом станут разработанные специально для модели шины Michelin Pilot Sport Cup 2. За огромными легкосплавными дисками скрыты карбоно-керамические тормозные диски Brembo с массивными суппортами. Детальные характеристики тормозной системы пока не раскрывают.

В отличие от легендарной-сотрудничества для Lexus LFA, GR GT не использует внешнего партнера для настройки звука. Toyota объясняет, что выхлопную систему разработали специально под характер этого автомобиля.

Как пишет The Drive, шасси GR GT – полностью новая алюминиевая конструкция, разработана одновременно для дорожной и гоночной версий. Это первое подобное решение для Toyota. Алюминий позволил снизить вес, повысить жесткость и избежать чрезмерных затрат, которые присущи углеродным монококам. Кузов состоит из алюминиевых и карбоновых панелей, но их точное распределение еще не названо. Максимальная масса автомобиля – 3858 фунтов (примерно 1750 кг). Длина авто составляет 4,8 м – это на 25 см больше Porsche 911 и примерно на уровне Mercedes-AMG GT Coupe.

Дизайн кузова создавали исходя из требований аэродинамики – главной задачей было оптимальное охлаждение и поток воздуха, а не декоративные линии.

Салон – сугубо двухместный, без задних сидений. Интерьер ориентирован на видимость и контроль во время трека: большие тумблеры отвечают за климат и мультимедиа, а переключатели режимов и трекшн-контроль вынесены на руль.

Хоть цена пока не объявлена, Toyota намекает на шестивысокий диапазон – ориентировочно около 225 000 долларов.

Под кузовом – совершенно новый 4,0-литровый twin-turbo V8 с сухим картером. Двигатель создавали с фокусом на низкий центр тяжести и минимальную высоту, поэтому диаметр и ход поршня составляют 87,5 × 83,1 мм. Турбины расположены по схеме "hot-V", как в современных топовых V8. Мощность целевого показателя – от 641 л.с. Максимальная скорость прогнозируется на уровне 199 миль/ч (более 320 км/ч).

Привод – на задние колеса. Передача мощности осуществляется через карбоновый кардан на 8-ступенчатую трансаксл-коробку. Между ними установлен электромотор, который выполняет роль "напарника" для плавного ускорения и заменяет традиционный гидротрансформатор. Аккумулятор расположен над трансакслом. Задний мост получил механический дифференциал повышенного трения. Для сокращения колесной базы Toyota применила канонический редуктор, который меняет направление вращения вала – техническое решение, обычно встречается в суперкаров с полным приводом, хотя GR GT имеет только задний.

