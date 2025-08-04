Какие авто покупают украинцы чаще всего?
Самой популярной маркой в июле осталась Toyota, однако китайская компания BYD демонстрирует рекордную динамику роста и активно сокращает отставание от лидера рынка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром.
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ТОП-10 самых популярных брендов в июле 2025 года:
- Toyota – 820 (–20%)
- BYD – 744 (+241%)
- Renault – 654 (+11%)
- Skoda – 559 (+48%)
- Volkswagen – 491 (+47%)
- Honda – 319 (+9%)
- Hyundai – 298 (+32%)
- BMW – 263 (–58%)
- Audi – 253 ( +20%)
- Zeekr – 191 (+125%)
Заметьте. Особенно заметный рост показали BYD, Skoda, Volkswagen и Zeekr. Китайские бренды укрепляют позиции, демонстрируя самые высокие темпы роста среди всех участников рынка.
Что происходит на авторынке?
С января по июль 2025 года в Украине зарегистрировали 39,3 тысячи новых легковушек. Это лишь на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, рынок постепенно восстанавливается, но остается стабильно на уровне предыдущего года.