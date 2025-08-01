Какие самые популярные авто в Европе?

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные аналитической компании JATO, передает 24 Канал. Несмотря на лидерство в рейтинге, спрос на Sandero снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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В первую тройку также вошли:

Renault Clio – 122 489 авто (+7%);

Peugeot 208 – 109 146 авто (+ 2%).

В ТОП-5 также оказались Volkswagen T-Roc (106 118, -5%) и VW Golf (104 162, -17%).

Заметьте. Наибольший рост показал VW Tiguan – продажи выросли на 28%, и модель заняла 6-ю позицию.

Всего в десятку самых популярных моделей в Европе в январе – июне 2025 года вошли:

6. VW Tiguan – 97 508 (+28%)

7. Dacia Duster – 97 188 (+9%)

8. Peugeot 2008 – 96 378 (+3%)

9. Citroën C3 – 95 891 (-9%)

10. Toyota Yaris Cross – 95 513 (-5%)