Які найпопулярніші авто в Європі?

Про це повідомляє Укравтопром із посиланням на дані аналітичної компанії JATO, передає 24 Канал. Попри лідерство в рейтингу, попит на Sandero знизився на 11% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

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До першої трійки також увійшли:

Renault Clio – 122 489 авто (+7%);

Peugeot 208 – 109 146 авто (+2%).

У ТОП-5 також опинились Volkswagen T-Roc (106 118, -5%) та VW Golf (104 162, -17%).

Зауважте. Найбільше зростання показав VW Tiguan – продажі зросли на 28%, і модель посіла 6-ту позицію.

Загалом до десятки найпопулярніших моделей у Європі в січні – червні 2025 року увійшли:

6. VW Tiguan – 97 508 (+28%)

7. Dacia Duster – 97 188 (+9%)

8. Peugeot 2008 – 96 378 (+3%)

9. Citroën C3 – 95 891 (-9%)

10. Toyota Yaris Cross – 95 513 (-5%)