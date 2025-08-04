Які авто купують українці начастіше?
Найпопулярнішою маркою в липні залишилася Toyota, однак китайська компанія BYD демонструє рекордну динаміку зростання й активно скорочує відставання від лідера ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укравтопром.
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ТОП-10 найпопулярніших брендів у липні 2025 року:
- Toyota – 820 (–20%)
- BYD – 744 (+241%)
- Renault – 654 (+11%)
- Skoda – 559 (+48%)
- Volkswagen – 491 (+47%)
- Honda – 319 (+9%)
- Hyundai – 298 (+32%)
- BMW – 263 (–58%)
- Audi – 253 (+20%)
- Zeekr – 191 (+125%)
Зауважте. Особливо помітне зростання показали BYD, Skoda, Volkswagen та Zeekr. Китайські бренди зміцнюють позиції, демонструючи найвищі темпи зростання серед усіх учасників ринку.
Що відбувається на авторинку?
З січня по липень 2025 року в Україні зареєстрували 39,3 тисячі нових легковиків. Це лише на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Таким чином, ринок поступово відновлюється, але залишається стабільно на рівні попереднього року.