Які авто купують українці начастіше?

Найпопулярнішою маркою в липні залишилася Toyota, однак китайська компанія BYD демонструє рекордну динаміку зростання й активно скорочує відставання від лідера ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укравтопром.

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ТОП-10 найпопулярніших брендів у липні 2025 року:

Toyota – 820 (–20%)

BYD – 744 (+241%)

Renault – 654 (+11%)

Skoda – 559 (+48%)

Volkswagen – 491 (+47%)

Honda – 319 (+9%)

Hyundai – 298 (+32%)

BMW – 263 (–58%)

Audi – 253 (+20%)

Zeekr – 191 (+125%)

Зауважте. Особливо помітне зростання показали BYD, Skoda, Volkswagen та Zeekr. Китайські бренди зміцнюють позиції, демонструючи найвищі темпи зростання серед усіх учасників ринку.

Що відбувається на авторинку?

З січня по липень 2025 року в Україні зареєстрували 39,3 тисячі нових легковиків. Це лише на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Таким чином, ринок поступово відновлюється, але залишається стабільно на рівні попереднього року.