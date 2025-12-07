Toyota представила новий суперкар – потужний гібрид для доріг

Toyota показала свій новий флагманський спорткар GR GT – гібридний болід із V8, розроблений паралельно з гоночною версією GT3. Модель не має шильдиків Toyota чи Lexus, отримала нове алюмінієве шасі, потужний twin-turbo мотор і орієнтований на трек дизайн.

Toyota представила GR GT на території Woven City біля автодрому Фудзі. Модель демонстрували разом з гоночною GR GT3 і електричним концептом Lexus LFA. Хоч авто офіційно ще перебуває в розробці, серійний дебют планують на 2027 рік. Новинка стане першим для групи Toyota автомобілем із абсолютно новим гібридним V8 та алюмінієвим каркасом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Toyota.

Що відомо про новий GR GT?

Хоч GR GT офіційно називають передньомоторним задньопривідним авто, сам V8 встановлено повністю за передньою віссю – фактично це машина зі схемою front-mid-engine.

Стандартом стануть розроблені спеціально для моделі шини Michelin Pilot Sport Cup 2. За величезними легкосплавними дисками сховані карбоно-керамічні гальмівні диски Brembo з масивними супортами. Детальні характеристики гальмівної системи поки не розкривають.

На відміну від легендарної-співпраці для Lexus LFA, GR GT не використовує зовнішнього партнера для налаштування звуку. Toyota пояснює, що вихлопну систему розробили спеціально під характер цього автомобіля.

Як пише The Drive, шасі GR GT – повністю нова алюмінієва конструкція, розроблена одночасно для дорожньої та гоночної версій. Це перше подібне рішення для Toyota. Алюміній дозволив знизити вагу, підвищити жорсткість і уникнути надмірних витрат, які притаманні вуглецевим монококам. Кузов складається з алюмінієвих і карбонових панелей, але їх точний розподіл ще не названо. Максимальна маса автомобіля – 3858 фунтів (приблизно 1750 кг). Довжина авто становить 4,8 м – це на 25 см більше за Porsche 911 та приблизно на рівні Mercedes-AMG GT Coupe.

Дизайн кузова створювали виходячи з вимог аеродинаміки – головним завданням було оптимальне охолодження та потік повітря, а не декоративні лінії.

Салон – суто двомісний, без задніх сидінь. Інтер’єр орієнтований на видимість і контроль під час треку: великі тумблери відповідають за клімат і мультимедіа, а перемикачі режимів і трекшн-контроль винесені на кермо.

Хоч ціна поки не оголошена, Toyota натякає на шестивисокий діапазон – орієнтовно близько 225 000 доларів.

Під кузовом – абсолютно новий 4,0-літровий twin-turbo V8 із сухим картером. Двигун створювали з фокусом на низький центр ваги та мінімальну висоту, тому діаметр і хід поршня становлять 87,5 × 83,1 мм. Турбіни розташовані у схемі "hot-V", як у сучасних топових V8. Потужність цільового показника – від 641 к.с. Максимальна швидкість прогнозується на рівні 199 миль/год (понад 320 км/год).

Привід – на задні колеса. Передача потужності здійснюється через карбоновий кардан на 8-ступеневу трансаксл-коробку. Між ними встановлено електромотор, який виконує роль "напарника" для плавного прискорення та замінює традиційний гідротрансформатор. Акумулятор розташований над трансакслом. Задній міст отримав механічний диференціал підвищеного тертя. Для скорочення колісної бази Toyota застосувала канонічний редуктор, який змінює напрям обертання валу – технічне рішення, що зазвичай зустрічається в суперкарів з повним приводом, хоча GR GT має лише задній.

