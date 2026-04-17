В Южной Америке раскопали неизвестного динозавра, который сочетает в себе черты нескольких видов

В пустынных просторах аргентинской Патагонии исследователи наткнулись на удивительную находку, которая заставляет ученых пересмотреть эволюционный путь крупнейших существ в мире. Палеонтологи обнаружили останки великана, сочетающего в себе черты нескольких известных семейств динозавров одновременно.

Научное сообщество получило новые данные об эволюции зауроподов благодаря открытию нового вида, который получил название Bicharracosaurus dionidei. Этот динозавр жил примерно 155 миллионов лет назад, в конце юрского периода, на территории древнего южного континента Гондвана. Хотя зауроподы обычно ассоциируются с колоссальными размерами до 40 метров, например диплодоки или брахиозавры, новый представитель был несколько скромнее, достигая около 20 метров в длину, пишет SNSB.

Смотрите также Следы гигантских динозавров покрывают потолок пещеры на глубине 500 метров под землей

История открытия началась на обычной ферме в провинции Чубут, где местный пастух Диониде Меса случайно заметил окаменелые кости. Именно в его честь ученые дали виду название "dionidei", а название рода происходит от испанского разговорного слова "bicharraco", что означает "большое животное".

Совместная команда немецких и аргентинских палеонтологов под руководством эксперта Оливера Раухута провела масштабные раскопки в формации Каньядон Калькарео. Исследователям удалось изъять значительную часть скелета взрослой особи, в частности более 30 шейных, спинных и хвостовых позвонков, несколько ребер и фрагмент тазовой кости.



Новый вид динозавра Bicharracosaurus dionidei / Фото Pablo Puerta

Научная ценность находки заключается в ее уникальных анатомических особенностях. Александра Ройтер, докторантка Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и первый автор исследования, отметила, что филогенетический анализ относит этого динозавра к семейству брахиозавридов, пишет EurekAlert. Это делает его первым известным представителем этой группы из юрского периода Южной Америки.

Однако структура позвонков Bicharracosaurus демонстрирует странную смесь характеристик: некоторые части скелета напоминают африканского жираффатитана, тогда как другие элементы спины больше похожи на диплодоков, распространенных в Северной Америке.

Профессор Оливер Раухут подчеркнул, что до сих пор знания об эволюции зауроподов позднего юрского периода базировались почти исключительно на находках из Северного полушария и только одного значительного места в Африке. Открытие в Аргентине предоставляет критически важный материал для сравнения, позволяя ученым дополнить и переоценить историю развития этих гигантских травоядных животных, особенно в пределах Южного полушария.



Новый вид динозавра Bicharracosaurus dionidei / Фото Amalia Villafañe

Сейчас окаменелости Bicharracosaurus dionidei находятся на хранении и подготовке в Палеонтологическом музее Эгидио Феруглио, который расположен в городе Трелев, Аргентина. Подробные результаты анализа и описание нового вида уже опубликованы в научном журнале PeerJ.

Это открытие не только расширяет географию обитания брахиозавридов, но и помогает лучше понять сложные родственные связи между различными группами зауроподов, которые до сих пор оставались предметом дискуссий среди палеонтологов.



Рисунок Bicharracosaurus dionidei / Изображение Фелипе Кутро-Лев