Минцифры и NVIDIA создают "суверенный ИИ" в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины и технологическая корпорация NVIDIA, которая является мировым лидером в инфраструктуре для искусственного интеллекта, объявили о старте совместной инициативы в сфере ИИ. Главная цель сотрудничества - развитие национальной инфраструктуры на базе технологий NVIDIA для создания "суверенного государства искусственного интеллекта" с собственным кадровым потенциалом.

Первым ключевым проектом в рамках этой инициативы станет разработка Diia AI LLM – суверенной большой языковой модели (Large Language Model), которая будет адаптирована под украинское законодательство, особенности публичных услуг и потребности граждан. Именно на базе Diia AI LLM будут работать все сервисы искусственного интеллекта в экосистеме "Дії". Сюда входит уже представленный AI-ассистент на портале "Дія", будущий помощник в мобильном приложении, а также различные внутренние решения для правительственных структур. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации

Что станет первым результатом сотрудничества Минцифры и NVIDIA?

Для реализации первого этапа проекта Украина получит значительную поддержку от NVIDIA. В частности, речь идет о:

Доступ к программному стеку : Украина будет использовать специализированный программный стек NVIDIA, предназначен для разработки AI-продуктов – от инфраструктурного уровня до программного обеспечения.

Техническую экспертизу : Экспертные знания компании помогут ускорить процесс обучения языковых моделей и одновременно уменьшить финансовые затраты.

Консультационную и техническую поддержку: Команда NVIDIA будет оказывать помощь через структурированные воркшопы и сессии по обзору архитектуры.

Как пишет Укринформ, это сотрудничество является частью более широкого плана по созданию AI Factory – инфраструктуры, которая будет обеспечивать работу ключевых государственных сервисов с искусственным интеллектом. На первом этапе это будет прежде всего AI-ассистент для "Дії", а впоследствии – AI-тьютор для приложения "Мечта". В более отдаленной перспективе эта инфраструктура планируется к использованию в таких критически важных сферах, как оборона, наука и медицина. Таким образом, партнерство с NVIDIA должно стать фундаментом для мощного технологического развития в Украине.

Какие новые цифровые услуги анонсировал Михаил Федоров

Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал анонсировал новые цифровые услуги, которые станут доступными украинцам в ближайшем будущем. Среди этих будут такие инициативы, как е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд и цифровизация для игорного бизнеса.

Также в работе важные для государства антикоррупционные проекты: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса. Уже в следующем году будут первые результаты реформ, – анонсировал Михаил Федоров. Кроме того, Минцифры развивает телеком-сферу: строит устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже во время блэкаутов. Параллельно происходит подготовка к запуску пилота 5G и Direct to Cell, чтобы обеспечить еще лучшее качество связи и интернета.