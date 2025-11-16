Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Федорова в его телеграм-канале.

К теме "Зимняя поддержка" только началась: в Дии фиксировали сбои в работе

Какие новые цифровые услуги анонсировал Федоров?

Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины отметил, что с Владимиром Зеленским он обсудил цифровизацию государственных услуг и развитие приоритетных проектов Минцифры.

"В Дии уже более 23 миллионов пользователей. В следующем году готовим еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно", – отметил Федоров.

Параллельно, по словам министра, происходит оптимизация работы ЦПАУов, чтобы даже в самых сложных условиях государство оставалось рядом и предоставляло услуги быстро и с комфортом. Также недавно был запущен инновационный цифровой портал Госстата.

Также в работе важные для государства антикоррупционные проекты: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса. Уже в следующем году будут первые результаты реформ,

– анонсировал Михаил Федоров.

Кроме того, Минцифры развивает телеком-сферу: строит устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже во время блэкаутов. Параллельно происходит подготовка к запуску пилота 5G и Direct to Cell, чтобы обеспечить еще лучшее качество связи и интернета.



"Благодаря Дия.City развиваем цифровую экономику. С момента создания резиденты уже заплатили около 55 миллиардов гривен налогов. Мечта – наш образовательный геймченджер. С началом учебного года к образовательной экосистеме присоединилось уже более 2 500 школ. Постепенно интегрируем функционал на базе ИИ и запустили первые элементы геймификации", – рассказал вице-премьер.

Федоров также поблагодарил Владимира Зеленского за видение и поддержку развития цифрового государства.

Что важного стоит знать о приложении Дия?