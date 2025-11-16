Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Федорова в его телеграм-канале.
Какие новые цифровые услуги анонсировал Федоров?
Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины отметил, что с Владимиром Зеленским он обсудил цифровизацию государственных услуг и развитие приоритетных проектов Минцифры.
"В Дии уже более 23 миллионов пользователей. В следующем году готовим еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно", – отметил Федоров.
Параллельно, по словам министра, происходит оптимизация работы ЦПАУов, чтобы даже в самых сложных условиях государство оставалось рядом и предоставляло услуги быстро и с комфортом. Также недавно был запущен инновационный цифровой портал Госстата.
Также в работе важные для государства антикоррупционные проекты: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд, цифровизация игорного бизнеса. Уже в следующем году будут первые результаты реформ,
– анонсировал Михаил Федоров.
Кроме того, Минцифры развивает телеком-сферу: строит устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже во время блэкаутов. Параллельно происходит подготовка к запуску пилота 5G и Direct to Cell, чтобы обеспечить еще лучшее качество связи и интернета.
"Благодаря Дия.City развиваем цифровую экономику. С момента создания резиденты уже заплатили около 55 миллиардов гривен налогов. Мечта – наш образовательный геймченджер. С началом учебного года к образовательной экосистеме присоединилось уже более 2 500 школ. Постепенно интегрируем функционал на базе ИИ и запустили первые элементы геймификации", – рассказал вице-премьер.
Федоров также поблагодарил Владимира Зеленского за видение и поддержку развития цифрового государства.
Что важного стоит знать о приложении Дия?
Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль объяснила, что приложение Дия не отслеживает геолокацию пользователей и не создает новых записей в реестрах. По словам чиновницы, опасения военнообязанных по отслеживанию через Дию являются мифами, которые не соответствуют действительности.
Также Кабмин разрешил регистрацию в Дии с 14 лет при наличии налогового номера. В то же время правительство запретило использование в приложении автоматизированных средств для ввода данных.
Кроме того, в Дии появятся новые функции для водителей, которые позволят управлять номерными знаками онлайн без посещения сервисных центров МВД. Благодаря этому обновлению можно будет оставить свои номерные знаки после перерегистрации автомобиля или замены техпаспорта.