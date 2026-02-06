Пользователи соцсетей выбрали имя для глубоководного существа, которое открыли недавно

Ученые вместе с популярным блогером привлекли сообщество в интернете к поиску имени нового морского существа. Новый вид глубоководного хитона, найденного у берегов Японии, получил официальное латинское название Ferreiraella populi, что означает "народный".

Эта инициатива помогла значительно ускорить процесс описания вида и привлечь внимание к проблемам сохранения океанического биоразнообразия, рассказывает Phys.org.

Смотрите также Что-то очень странное скрывается под реакторами Фукусимы, давно выведенными из строя

Почему решили выбрать имя в интернете?

История началась с видео на YouTube-канале Ze Frank, где был показан редкий моллюск из рода Ferreiraella. Альянс Senckenberg Ocean Species Alliance (SOSA) совместно с издательством Pensoft объявил конкурс, на который поступило более 8 000 предложений от пользователей соцсетей.

Конкурс на выбор названия для нового вида – смотрите видео:

Название Ferreiraella populi независимо предложили 11 различных участников. Среди других вариантов были "хитон – падающая звезда" и Ferreiraella ohmu – ссылка на существ из мультфильмов студии Ghibli, что подчеркивало происхождение вида из Японии.

Официальное описание вида опубликовано в журнале Biodiversity Data Journal.

История открытия Ferreiraella populi

Это существо обнаружили в 2024 году в желобе Идзу-Огасавара на глубине 5 500 метров. Хитоны – это уникальные моллюски, которых часто сравнивают со смесью улитки и жука. В отличие от большинства моллюсков, они имеют восемь отдельных защитных пластин.



Ferreiraella populi / Фото Senckenberg Ocean Species Alliance

Такая анатомия позволяет им сворачиваться в защитный шар или крепко держаться на неровных поверхностях затонувшей древесины, которая является их единственным местом обитания. Ferreiraella populi имеет особую "железную" терку-язык (радулу) и становится домом для маленьких червей, которые живут возле его хвоста и питаются отходами жизнедеятельности хозяина.



Крупный план фотографии червей на хвостовой створке Ferreiraella populi / Фото Senckenberg Ocean Species Alliance

Обычно процесс от открытия до официальной публикации названия занимает от 10 до 20 лет, но благодаря сотрудничеству с общественностью этот путь сократили до двух лет. Это критически важно для защиты видов от современных угроз, таких как глубоководная добыча ископаемых.

Ученые отмечают, что подобные экосистемы на затонувшей древесине до сих пор остаются малоизученными и скрывают множество уникальных форм жизни, которые могут исчезнуть еще до их открытия.