Спустя 13 лет после релиза старый iPhone получил неожиданное обновление

Компания Apple снова удивила владельцев старых смартфонов, выпустив обновление для моделей, которые давно исчезли с полок магазинов. Апдейт касается устройств, которые формально уже не поддерживаются современными версиями iOS, но до сих пор остаются в активном использовании во многих странах мира.

Почему Apple снова обновила старые iPhone?

Apple выпустила новую версию iOS 12.5.8 для Apple iPhone 5s и iPhone 6 – смартфонов, которые были представлены еще в сентябре 2013 и 2014 годов соответственно. Таким образом компания фактически продолжила программную поддержку этих моделей до 13 и 12 лет после их выхода на рынок, пишет MacRumors.

Обновление вышло параллельно с релизом iOS 26.2.1 и не приносит новых функций в привычном понимании. Его главная цель – продление действия системного сертификата, который отвечает за работу ключевых сервисов. Речь идет о iMessage, FaceTime и активации устройства.

Без этого апдейта часть функций могла бы прекратить работу после завершения срока действия сертификата в январе 2027 года. Ранее такие ограничения означали фактическую потерю возможности полноценного пользования устройством, даже если сам смартфон оставался технически исправным. Теперь эти сервисы продолжат работать еще несколько лет.

До этого момента Apple последний раз обновляла iPhone 5s и iPhone 6 в январе 2023 года, когда выпускала критические патчи безопасности.

Формально компания гарантирует не менее пяти лет защиты с момента релиза смартфона, но на практике часто поддерживает устройства значительно дольше. Показательным примером является iPhone 6s, который появился на рынке 11 лет назад. В сентябре 2025 года он получил обновление iOS 15.8.5, а теперь – и версию 15.8.6 с аналогичным продлением сертификата. Это еще раз подтверждает, что Apple делает ставку не только на новые продажи, но и на долгосрочную экосистему.

Еще больше обновлений

Кроме этого, компания одновременно выпустила обновления для актуальных версий системы – iOS 15, iOS 16 и iOS 18. В отличие от iOS 12, эти обновления, похоже, также содержат исправления ошибок, хотя Apple не предоставила полного списка обновлений, пишет PhoneArena.

Таким образом Apple уделяет внимание сразу нескольким поколениям устройств, поддерживая их на разных уровнях и демонстрируя нетипично длинный жизненный цикл своих смартфонов.