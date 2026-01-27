Через 13 років після релізу старий iPhone отримав неочікуване оновлення

Компанія Apple знову здивувала власників старих смартфонів, випустивши оновлення для моделей, які давно зникли з полиць магазинів. Апдейт стосується пристроїв, що формально вже не підтримуються сучасними версіями iOS, але досі лишаються в активному використанні у багатьох країнах світу.

Чому Apple знову оновила старі iPhone?

Apple випустила нову версію iOS 12.5.8 для Apple iPhone 5s та iPhone 6 – смартфонів, які були представлені ще у вересні 2013 та 2014 років відповідно. Таким чином компанія фактично продовжила програмну підтримку цих моделей до 13 і 12 років після їхнього виходу на ринок, пише MacRumors.

Дивіться також Нова Siri вже скоро: що Apple планує для свого голосового помічника т чому варто на нього чекати

Оновлення вийшло паралельно з релізом iOS 26.2.1 та не приносить нових функцій у звичному розумінні. Його головна мета – продовження дії системного сертифіката, який відповідає за роботу ключових сервісів. Йдеться про iMessage, FaceTime та активацію пристрою.

Без цього апдейту частина функцій могла б припинити роботу після завершення терміну дії сертифіката у січні 2027 року. Раніше такі обмеження означали фактичну втрату можливості повноцінного користування пристроєм, навіть якщо сам смартфон залишався технічно справним. Тепер ці сервіси продовжать працювати ще кілька років.

До цього моменту Apple востаннє оновлювала iPhone 5s та iPhone 6 у січні 2023 року, коли випускала критичні патчі безпеки.

Формально компанія гарантує щонайменше п’ять років захисту з моменту релізу смартфона, але на практиці часто підтримує пристрої значно довше. Показовим прикладом є iPhone 6s, який з’явився на ринку 11 років тому. У вересні 2025 року він отримав оновлення iOS 15.8.5, а тепер – і версію 15.8.6 з аналогічним продовженням сертифіката. Це ще раз підтверджує, що Apple робить ставку не лише на нові продажі, а й на довгострокову екосистему.

Ще більше оновлень

Окрім цього, компанія одночасно випустила оновлення для актуальніших версій системи – iOS 15, iOS 16 та iOS 18. На відміну від iOS 12, ці оновлення, схоже, також містять виправлення помилок, хоча Apple не надала повного списку оновлень, пише PhoneArena.

Таким чином Apple приділяє увагу відразу кільком поколінням пристроїв, підтримуючи їх на різних рівнях і демонструючи нетипово довгий життєвий цикл своїх смартфонів.