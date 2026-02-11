Возрастной предел для соцсетей: может ли работать ограничение для детей до 16 лет

После опыта нескольких стран по всему миру, в Украине также заговорили о возрастных ограничениях для доступа к социальным сетям. Идея касается не только формального запрета, но и механизмов контроля, ответственности платформ и роли родителей. На фоне войны и информационных рисков дискуссия приобретает особое значение, из-за массовости российского контента.

Реально ли ограничить доступ и уменьшить риски?

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин предлагает ориентироваться на 16 лет как условную границу для пользования социальными сетями. По его словам, именно до этого возраста продолжается активное формирование когнитивных навыков, поэтому подростки более уязвимы к манипуляциям, зависимости от виртуальной среды и алгоритмического влияния, пишет 24 Канал.

Подобные дискуссии уже продолжаются в ряде стран – в частности обсуждают новые правила Франция, Испания, Австралия, Великобритания и Дания. В большинстве случаев речь идет именно о 16 лет как отправной точке для ограничений.

Отдельный вопрос – что именно считать социальной сетью. Например, Telegram позиционируется как мессенджер, однако система публичных каналов фактически выполняет функции соцсети. Такие платформы, как TikTok, также упоминаются среди наиболее рисковых из-за агрессивной алгоритмической ленты рекомендаций.

Речь идет не о криминализации детей или наказании родителей. Основной акцент – на обязательстве платформ внедрять реальную возрастную верификацию. Во многих странах SIM-карты продаются только по паспорту, что позволяет привязать аккаунт к реальному возрасту пользователя. В Украине система работает иначе, что создает технические и организационные сложности.

Смартфоны в школах

Отдельное направление – ограничение использования смартфонов в школах. В некоторых европейских странах ученики сдают телефоны на время обучения.

В украинских условиях этот вопрос сложнее из-за рисков безопасности – мобильная связь часто является единственным каналом коммуникации во время воздушных тревог.

Информационная война и российское влияние

Украинский контекст добавляет еще один фактор – информационную войну. По словам депутата, российские спецслужбы активно используют алгоритмы соцсетей для вербовки подростков.

Недавний случай на Закарпатье, когда юношей через Telegram склоняли к изготовлению взрывчатки, только усилил беспокойство. Подобные истории не единичны.

Средства контроля уже есть, но ими не пользуются

В то же время даже без новых законов на большинстве современных смартфонов уже есть инструменты родительского контроля. Проблема заключается в том, что пользуются ими выборочно. Поэтому дискуссия фактически сводится к трем направлениям – ответственность платформ, цифровая грамотность родителей и государственная политика в сфере защиты детей в онлайн-среде.

Украина может либо дождаться унифицированных правил Европейского Союза, или разработать собственную модель, адаптированную к военным реалиям. Окончательное решение еще не принято, однако сам факт публичной дискуссии свидетельствует, что вопрос выходит за пределы моральных оценок и переходит в плоскость конкретных механизмов.