Что произошло с TikTok и кто теперь им руководит?

Через год после кратковременного исчезновения TikTok из магазинов приложений в Соединенных Штатах местный офис со всем американским бизнесом перешел под управление новой организации под названием "TikTok USDS Joint Venture LLC". Соглашение между США и Китаем завершилось в соответствии с графиком, пишет The Verge.

Доля ByteDance в новом совместном предприятии составляет теперь только 19,9 процента, что удовлетворяет требования закона о принудительной продаже или запрете, подписанного 2024 президентом Байденом.

45 процентов получили инвестиционная фирма Silver Lake, корпорация Oracle и инвестиционная компания из Абу-Даби MGX. Эти три "руководящие инвесторы" держат по 15 процентов каждый.

Среди других мелких инвесторов – семейная инвестиционная фирма Майкла Делла, основателя Dell Technologies. Она и ряд других компаний получили 35,1% в новом бизнесе. Пресс-релиз о завершении сделки не раскрыл конкретные данные по этим мелких долей.

Документ также не предоставил деталей относительно возможного запуска нового приложения в США. Он лишь отметил, что надзор совместного предприятия будет охватывать комплексную защиту данных, безопасность алгоритма, модерацию контента и программные гарантии для американских пользователей. Эти меры будут применяться к TikTok, видеоредактора CapCut, социальной сети Lemon8 и портфеля других приложений и сервисов.

Новая организация будет управляться советом директоров из семи человек, большинство которых – американцы. В состав совета вошел генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу. Должность исполнительного директора нового предприятия занял Адам Прессер, который ранее руководил операциями, доверием и безопасностью платформы.

Президент Дональд Трамп похвалил соглашение в публикации на Truth Social, поблагодарив китайского лидера Си Цзиньпина за сотрудничество и одобрение контракта, пишет Tech Xplore. Трамп выразил надежду, что пользователи TikTok запомнят его вклад в сохранение платформы.

Долгий путь к соглашению

Соглашение положило конец многолетней неопределенности относительно судьбы популярной платформы для обмена видео в Соединенных Штатах. Конгресс широким двухпартийным большинством ранее принял закон, который обязывал TikTok найти нового владельца вместо китайской ByteDance, иначе платформа должна была быть запрещена в январе 2025 года.

На несколько часов приложение действительно исчезло из доступа. Однако уже в первый день своего президентства Трамп подписал указ для продолжения работы сервиса, пока его администрация будет договариваться о продаже компании.

После этого Трамп несколько раз продлевал сроки, поскольку стороны никак не могла прийти к согласию.

Алгоритм и другие условия

Кроме акцента на защите данных, когда информация американских пользователей будет храниться локально в системе Oracle, совместное предприятие сосредоточится на алгоритме TikTok. Формулу рекомендаций контента, которая показывает пользователям видео в соответствии с их предпочтениями и интересами, будут переучивать, тестировать и обновлять на основе данных американской аудитории.

Алгоритм стал центральным вопросом в дебатах о безопасности платформы. Китай ранее настаивал, что алгоритм должен оставаться под контролем китайской стороны согласно законодательству. Американское регулирование с двухпартийной поддержкой требовало, чтобы любая продажа TikTok означала разрыв связей платформы с ByteDance, в частности относительно алгоритма. По условиям этого соглашения ByteDance предоставит лицензию на алгоритм американской организации для переобучения.

Закон запрещает любое сотрудничество по работе алгоритма рекомендаций контента между ByteDance и новой американской группой владельцев, поэтому остается непонятным, как будет разворачиваться дальнейшее участие ByteDance в этой схеме.

Профессор права и технологий Джорджтаунского университета Анупам Чандер отметил, что тот, кто контролирует TikTok в США, имеет значительное влияние на то, что американцы видят в приложении. Американские пользователи могут продолжать пользоваться тем же приложением. Новое предприятие обеспечит взаимодействие с глобальной версией, чтобы американские создатели могли быть обнаружены, а бизнесы работали в мировом масштабе.

Глобальные американские подразделения TikTok будут управлять взаимодействием продуктов и определенными коммерческими видами деятельности, включая электронную коммерцию, рекламой и маркетингом.