Ограничения связи в Москве: доступ к интернету дали не всем

В Москве мобильный интернет начал работать по принципу так называемых "белых списков". Это означает, что доступ могут получать только определенные пользователи или сервисы. Ограничения действуют с начала марта и уже повлекли значительные потери для бизнеса.

Механизм "белых списков" уже работает, причем один из собеседников утверждает, что после периода сбоев система функционирует полноценно. Другой отметил, что доступ ограничен лишь частично из-за отключения базовых станций в некоторых районах столицы. Об этом пишет Kommersant.

Кого допускают к сети и почему?

Журналисты издания также проверили работу сети на практике. В частности, в московском метро мобильный интернет работает только для тех, кто входит в разрешенный перечень.

Представители крупнейших операторов связи – VimpelCom, MegaFon, MTS и T2 – отказались комментировать ситуацию. Запрос также был отправлен в роскомнадзор.

Перебои с мобильным интернетом в центральных районах Москвы фиксируют с 6 марта. По данным источников, операторам могли дать распоряжение ограничить доступ к сети в отдельных частях города. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие ограничения будут действовать столько, сколько потребуется.

Как пишет Bloomberg, экономические последствия уже ощутимы. По оценкам Kommersant, только за первые пять дней ограничений бизнес мог потерять от 3 до 5 миллиардов рублей. Больше всего пострадали сервисы, зависящие от мобильного интернета: курьерские службы, такси, каршеринг и розничная торговля с мобильными платежными терминалами.

Таким образом, контролируемый доступ к сети влияет не только на обычных пользователей, но и на значительную часть городской экономики, которая работает в режиме реального времени.